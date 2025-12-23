Chayo Mohedano responde a las declaraciones de su padre, Amador, confesando que se siente muy solo

El testimonio de Amador Mohedano, en el que reconoce pasar las celebraciones navideñas solo en su finca en Chipiona y sin la presencia de su familia cercana, ha motivado una respuesta pública por parte de su hija Rosario Mohedano. Según publicó Informalia, la cantante, también conocida como Chayo, extendió una invitación a su padre para que viaje a Madrid con el objetivo de compartir las festividades y reforzar los lazos familiares.

Durante la reciente fiesta de cumpleaños número setenta y dos de José Ortega Cano, organizada en Madrid y a la que asistieron Rosas Benito y otras figuras familiares, la ausencia de Amador no pasó desapercibida. Informalia detalló que, mientras el viudo de Rocío Jurado reunió a amigos y allegados en la celebración, Amador Mohedano anunció que pasaría los días más importantes de la Navidad en soledad, aunque mencionó una excepción al revelar que tenía planeado cenar con primos el 24 de diciembre.

La reacción de Chayo Mohedano fue inmediata y directa frente a las cámaras. En declaraciones recogidas por Informalia, Rosario le preguntó a su padre: “Papá, ¿por qué no te vienes aquí a Madrid como te invito yo?”, expresando su deseo de reunir a la familia y superar las distancias que los separan. La artista subrayó su intención de recoger personalmente a Amador en Chipiona si fuese necesario, explicando que “a mí me encantaría ir a Chipiona, recogerle en coche y traérmelo. Pero es que no se monta en el coche”. Además, reconoció su afecto hacia su padre: “A mi padre lo adoro y mi pena es no poder tenerle todo el tiempo que quiero tenerle”.

Informalia publicó que Gloria, otra miembro de la familia, también mostró su disposición a ayudar a Amador a sumarse a las reuniones en Madrid durante estas fechas. No obstante, las reticencias logísticas y la preferencia de Amador por permanecer en su entorno habitual han dificultado el reencuentro.

En cuanto al ambiente familiar durante el evento en honor a Ortega Cano, Rosario Mohedano compartió que mantiene una estrecha relación con su tío José, a quien considera fundamental en estos momentos familiares. Subrayó que “siempre se ha portado súper bien conmigo, me ha dado siempre muchísimo cariño y yo le tengo un cariño muy especial”, según consignó Informalia. Además, remarcó el valor que otorga a la creación de momentos junto a la familia, asegurando que Ortega Cano es una presencia indispensable en esas ocasiones compartidas.

La figura de Rocío Jurado, referente y vínculo común entre los asistentes, también estuvo presente en el recuerdo de Rosario. Informalia indicó que la artista mencionó la importancia de su tía en la dinámica familiar actual: “No hay día que no la nombre”, afirmó, y opinó que si ella viviera aún, “hubiese mandado a la mierda a más de uno y a más de dos”. La influencia de la cantante en la cohesión y organización de las celebraciones familiares sigue muy vigente según Rosario, quien explicó que la familia acostumbraba a celebrar juntos el cumpleaños de José Ortega Cano el 23 de diciembre, la Navidad el 24 y el natalicio de Salvador, su hermano, también en estas fechas, aprovechando estos días para fortalecer la unión familiar.

Respecto al contexto general de las relaciones dentro del núcleo Mohedano-Benito-Jurado, Informalia señaló que Rosario optó por no pronunciarse sobre Rocío Carrasco, su prima, aclarando que no mantiene relación con ella actualmente.

El medio Informalia remarcó que el principal deseo de Rosario Mohedano es lograr que su padre participe nuevamente en los encuentros familiares. Las declaraciones públicas buscan motivar un acercamiento y un cambio en la dinámica durante las fechas navideñas, marcadas en la familia por acontecimientos emblemáticos y también por la ausencia de algunos de sus miembros. La situación de Amador, pendiente de su decisión sobre trasladarse o no desde Chipiona, permanece como uno de los puntos de interés en la crónica social familiar actual.