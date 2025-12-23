Bangladesh convoca al embajador de India para pedir garantías de seguridad para su personal en el país

El Ministerio de Exteriores de Bangladesh ha solicitado al Gobierno de India la realización de una investigación sobre los incidentes ocurridos cerca de las sedes diplomáticas bangladeshíes en territorio indio y la implementación de medidas para evitar la repetición de tales sucesos. De acuerdo con información difundida por la agencia Europa Press, la petición incluye la exigencia de pasos concretos dirigidos a garantizar la seguridad de los representantes y las instalaciones diplomáticas de Bangladesh en India, luego de que en los últimos días aumentara la tensión bilateral tras manifestaciones consideradas “extremistas” y “vandálicas” en las inmediaciones de las delegaciones bangladeshíes.

Según detalló Europa Press, el alto comisionado de India en Daca, Pranay Verma, fue convocado este martes por las autoridades bangladeshíes para transmitir oficialmente estas demandas. La acción diplomática se produjo después de la concentración de grupos de manifestantes, entre los que figuraron miembros del Consejo Mundial Hindú (Vishva Hindu Parishad), junto a las oficinas de la misión bangladeshí en Nueva Delhi y la ciudad de Siliguri, en Bengala Occidental. Según el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de Bangladesh, estos actos respondieron al linchamiento de Dipu Chandra Das, un ciudadano hindú, en una calle de Bangladesh.

La preocupación de Daca se centra en la seguridad del personal diplomático y el respeto a los principios internacionales que rigen la convivencia de las representaciones exteriores. “Bangladesh condena estos actos de violencia e intimidación premeditada contra las instituciones diplomáticas, que no solo ponen en peligro la seguridad del personal diplomático, sino que también socavan los principios de respeto mutuo y los valores de paz y tolerancia”, subraya el comunicado reproducido por Europa Press.

El Gobierno bangladeshí solicitó a India no solo la investigación a fondo de los incidentes, sino además la adopción de todas las acciones necesarias para evitar nuevas concentraciones violentas o actos de hostigamiento frente a sus misiones. La nota oficial transmitida por autoridades de Daca señala que “Daca espera que el Gobierno indio adopte medidas pertinentes de acuerdo con sus obligaciones internacionales y diplomáticas para salvaguardar la dignidad y la seguridad del personal”.

La escalada de incidentes se desarrolla en un contexto de deterioro de la relación bilateral, marcado por el aumento de las tensiones políticas y los casos de persecución registrados tras los cambios recientes en el gobierno de Bangladesh. Según consignó Europa Press, este enfriamiento en los vínculos diplomáticos se ha acentuado a raíz de la caída del Gobierno de la ex primera ministra bangladeshí Sheij Hasina, después de las protestas masivas ocurridas en 2024, lo que condujo a la huida de Hasina a India.

La permanencia en territorio indio de la ex primera ministra, condenada a pena de muerte en Bangladesh, y la ausencia de una decisión oficial de extradición por parte de Nueva Delhi han influido en el incremento de fricciones entre ambos países. Europa Press reportó que esta situación ha generado molestia en sectores del gobierno bangladeshí y en el entorno político, y es uno de los factores que agravan las movilizaciones frente a las embajadas y consulados.

Las autoridades bangladeshíes recordaron que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección del personal forman parte de las obligaciones internacionales recogidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y esperan que el Gobierno de India refuerce las medidas de seguridad para restaurar la normalidad en las operaciones de sus misiones. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores de Bangladesh ha insistido en que continuará dialogando con Nueva Delhi para monitorear la situación y garantizar que no se reproduzcan actos similares a los ya registrados, según remarcó Europa Press.