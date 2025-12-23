Alemania deporta a un hombre a Siria por primera vez desde el estallido de la guerra en 2011

Las autoridades de Alemania han deportado este martes a Siria a un ciudadano sirio condenado por robo, asalto y extorsión, en la que supone la primera deportación al país asiático desde que estallara en 2011 una guerra civil a causa de la represión de las protestas prodemocráticas en el marco de la 'Primavare Árabe'.

El Ministerio del Interior alemán ha indicado que el hombre ha sido entregado durante la jornada a las autoridades instauradas en Siria tras el derrocamiento en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad, quien huyó del país poco antes de que yihadistas y rebeldes tomaran la capital, Damasco.

Asimismo, ha confirmado la deportación de un afgano igualmente sentenciado por agresión, en la segunda deportación de este tipo en una semana. "Las deportaciones a Siria y Afganistán deben ser posibles. Nuestra sociedad tiene un interés legítimo en garantizar que los criminales abandonan nuestro país", ha señalado el titular de la cartera, Alexander Dobrindt.

El Gobierno alemán suspendió las deportaciones a Siria tras el estallido de la guerra en 2011, si bien tras la caída de Al Assad han aumentado las voces que reclaman el retorno al país de los refugiados, a pesar de lo cual el Ejecutivo que estaba entonces al frente del país dijo que era pronto para determinar si se daban las condiciones de seguridad para ello.

Sin embargo, el actual Gobierno, encabezado por el canciller Friedrich Merz, quien asumió el cargo en mayo, ha adoptado una postura más dura en lo relativo a la migración y ha reactivado las deportaciones, empezando por personas que cumplían penas de cárcel tras ser condenadas por diversos delitos.

El propio Merz sostuvo en noviembre que había abogado ante el presidente interino de Siria, Ahmed al Shara --líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) previamente conocido por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani'--, a favor de un reinicio de las deportaciones.

"La guerra civil en Siria ha terminado. Ya no hay motivos para el asilo en Alemania, lo que significa que podemos empezar con las repatriaciones", resaltó el 3 de noviembre, si bien posteriormente tuvo que aclarar que Berlín "no deportará" a aquellas personas que llegaran el país huyendo de una persecución por motivos políticos o religiosos.