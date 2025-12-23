Al menos dos trabajadores muertos por una explosión de metano en una mina de carbón en Polonia

Al menos dos trabajadores de una mina de carbón de la ciudad de Pawlowice, en el sur de Polonia, han muerto por una explosión de metano, según ha informado este martes la empresa que gestiona la mina de Pniowek.

La compañía, Jastrzebska Spólka Weglowa (JSW), ha indicado en un comunicado que la explosión ha tenido lugar a unos 900 metros de profundidad y ha detallado que "una gran cantidad de metano ha sido liberado a causa de la deflagración".

Además, ha explicado que en el momento del incidente había una decena de mineros bajo tierra, de los cuales ocho lograron ponerse a salvo. Sin embargo, dos trabajadores, de 40 y 41 años, quedaron incomunicados.

Posteriormente, los equipos de búsqueda y rescate lograron extraer sus cuerpos después de unas operaciones que se alargaron durante siete horas. Con su fallecimiento, la cifra de mineros muertos este año en accidentes en minas de todo el país asciende a 15, según datos de la Autoridad Minera de Polonia.