Agencias

Al menos dos trabajadores muertos por una explosión de metano en una mina de carbón en Polonia

Guardar

Al menos dos trabajadores de una mina de carbón de la ciudad de Pawlowice, en el sur de Polonia, han muerto por una explosión de metano, según ha informado este martes la empresa que gestiona la mina de Pniowek.

La compañía, Jastrzebska Spólka Weglowa (JSW), ha indicado en un comunicado que la explosión ha tenido lugar a unos 900 metros de profundidad y ha detallado que "una gran cantidad de metano ha sido liberado a causa de la deflagración".

Además, ha explicado que en el momento del incidente había una decena de mineros bajo tierra, de los cuales ocho lograron ponerse a salvo. Sin embargo, dos trabajadores, de 40 y 41 años, quedaron incomunicados.

Posteriormente, los equipos de búsqueda y rescate lograron extraer sus cuerpos después de unas operaciones que se alargaron durante siete horas. Con su fallecimiento, la cifra de mineros muertos este año en accidentes en minas de todo el país asciende a 15, según datos de la Autoridad Minera de Polonia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Transportes adjudica el mantenimiento de ascensores y escaleras en 120 estaciones de tren por 18,9 millones

Transportes adjudica el mantenimiento de

Rusia descarta por ahora un formato de negociación directa con Ucrania y EEUU

El Kremlin considera que aún no existen condiciones para encuentros con representantes ucranianos y estadounidenses, según el asesor presidencial Yuri Ushakov, quien señaló que la propuesta de diálogo trilateral no avanza ni se discute actualmente en Moscú

Rusia descarta por ahora un

El Gobierno aprobará el martes un decreto que prorroga los descuentos en el transporte y crea el abono único

La propuesta del Ejecutivo introduce una tarifa mensual que permitirá acceder a trenes regionales y autobuses interurbanos a partir de enero, además de extender rebajas para billetes urbanos e interurbanos por lo menos hasta junio del próximo año

El Gobierno aprobará el martes

Guardia Civil denuncia a un creador de contenido por actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

El análisis de videos difundidos en internet reveló acciones contrarias a la normativa ambiental, como vuelo no autorizado de drones y acceso a lagunas protegidas, lo que desencadenó varias sanciones para evitar el deterioro de ecosistemas vulnerables en la zona

Guardia Civil denuncia a un

Detenido el presunto autor de cinco incendios en el barrio de Sant Antoni de Barcelona

La captura fue posible tras analizar imágenes de videovigilancia y contar con datos aportados por residentes, según el Ayuntamiento, lo que permitió identificar al implicado y relacionarlo con una serie de ataques provocados en distintos puntos de la zona

Detenido el presunto autor de