Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes que la base para un acuerdo de paz en Ucrania "está lista" a raíz de los últimos contactos mantenidos en la ciudad estadounidense de Miami para poner fin a la invasión del país europeo, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelenski ha explicado que su equipo negociador está regresando de Miami y llegará a Ucrania "durante la noche", por lo que obtendrá "los detalles" por la mañana. No obstante, ha adelantado que, en su opinión, "ya está hecho todo lo posible" en los borradores iniciales, que constan de 20 puntos.

"No todo es perfecto hasta ahora, pero este plan está en marcha. Existen garantías de seguridad entre nosotros, los europeos, y Estados Unidos. Un documento marco", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, donde ha remarcado que, además, existe un documento aparte entre Kiev y Washington con garantías bilaterales de seguridad.

El mandatario ucraniano, que ha señalado que el Congreso estadounidense debe revisar el texto y que hay detalles que permanecen clasificados, ha expresado que "a día de hoy todo esto --desarrollado por Ucrania y Estados Unidos-- parece bastante sólido y digno". También están desarrollando un primer borrador de un acuerdo sobre la recuperación de Ucrania.

"Este indica que estamos muy cerca de un resultado real (...). El núcleo de todos los documentos está listo. El núcleo. Hay ciertas cosas que no estamos dispuestos a aceptar. Y hay cosas --de eso estoy seguro-- que los rusos tampoco están dispuestos a aceptar", ha reconocido. Sin embargo, la parte estadounidense "continúa" las negociaciones con la delegación rusa.

Horas antes, el Gobierno ruso había confirmado "progresos lentos" en las conversaciones con Estados Unidos, al tiempo que se registran "intentos extremadamente dañinos y maliciosos por parte de un grupo influyente de países para torpedear los esfuerzos y hacer descarrilar el proceso diplomático".

Así, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, había pedido a Washington "resistir" frente a estos supuestos esfuerzos y había reiterado la disposición de Moscú para "seguir trabajando en el marco de lo acordado en Anchorage", en referencia a la cumbre celebrada en agosto en el estado estadounidense de Alaska entre Putin y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.