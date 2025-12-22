Un grupo rebelde enfrentado a la junta militar de Níger reivindica la autoría de un ataque contra un oleoducto

El Movimiento Patriótico por la Libertad y la Justicia (MPLJ), un grupo rebelde armado creado en agosto de 2024, ha reivindicado este domingo un ataque "con éxito" contra un oleoducto situado en la región de Agadem, en el este de Níger.

"Este domingo 21 de diciembre de 2025, una unidad del MPLJ llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra el oleoducto situado al sur de Jaouro, en la zona de Agadem", ha anunciado en un comunicado difundido por LSI Africa, en el que ha indicado que el oleoducto ha quedado "fuera de servicio".

El objetivo atacado, ha explicado el grupo, abastecía a la refinería Soraz, ubicada en Zinder, la segunda ciudad más grande de Níger. La compañía está participada por el Gobierno nigerino y la petrolera Corporación Nacional de Petróleo de China (CNCP), si bien en mayo de este año las autoridades instauradas por la junta militar nigerina ordenó la expulsión inmediata de sus directivos generales en medio de una aguda crisis de combustible.

El grupo ha asegurado que "estas acciones continuarán y se intensificarán mientras se sigan ignorando las legítimas reivindicaciones del pueblo en materia de democracia y justicia, y mientras la junta de (el general Abdourahmane) Tchiani se aferre a un poder ilegítimo arrebatado por la violencia, la fuerza y las armas".

El MPLJ es una escisión del Frente Patriótico para la Liberación (FPL), grupo liderado por Mahmoud Sallah y fundado en agosto de 2023, un mes después del derrocamiento del presidente electo, Mohamed Bazoum, en una asonada encabezada por Tchiani, actual líder de la junta.