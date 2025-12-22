Agencias

Un grupo rebelde enfrentado a la junta militar de Níger reivindica la autoría de un ataque contra un oleoducto

Guardar

El Movimiento Patriótico por la Libertad y la Justicia (MPLJ), un grupo rebelde armado creado en agosto de 2024, ha reivindicado este domingo un ataque "con éxito" contra un oleoducto situado en la región de Agadem, en el este de Níger.

"Este domingo 21 de diciembre de 2025, una unidad del MPLJ llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra el oleoducto situado al sur de Jaouro, en la zona de Agadem", ha anunciado en un comunicado difundido por LSI Africa, en el que ha indicado que el oleoducto ha quedado "fuera de servicio".

El objetivo atacado, ha explicado el grupo, abastecía a la refinería Soraz, ubicada en Zinder, la segunda ciudad más grande de Níger. La compañía está participada por el Gobierno nigerino y la petrolera Corporación Nacional de Petróleo de China (CNCP), si bien en mayo de este año las autoridades instauradas por la junta militar nigerina ordenó la expulsión inmediata de sus directivos generales en medio de una aguda crisis de combustible.

El grupo ha asegurado que "estas acciones continuarán y se intensificarán mientras se sigan ignorando las legítimas reivindicaciones del pueblo en materia de democracia y justicia, y mientras la junta de (el general Abdourahmane) Tchiani se aferre a un poder ilegítimo arrebatado por la violencia, la fuerza y las armas".

El MPLJ es una escisión del Frente Patriótico para la Liberación (FPL), grupo liderado por Mahmoud Sallah y fundado en agosto de 2023, un mes después del derrocamiento del presidente electo, Mohamed Bazoum, en una asonada encabezada por Tchiani, actual líder de la junta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ataque ruso del viernes por la noche contra Odesa deja ya ocho muertos y 27 heridos

Equipos de emergencia trabajan contrarreloj tras el bombardeo que destruyó automóviles, un autobús y parte del puerto, mientras la amenaza persiste y las operaciones de rescate, bajo alerta constante, continúan en condiciones de extrema peligrosidad

El ataque ruso del viernes

La Línea 6 del Metro de Madrid recupera el servicio por completo este sábado

Tras meses de intensos trabajos para modernizar la infraestructura y adaptarla a nuevas tecnologías, las veintiocho estaciones del trazado circular volvieron a operar, beneficiando a cientos de miles de viajeros y mejorando notablemente la red metropolitana

La Línea 6 del Metro

Un total de quince provincias y Melilla activan avisos mañana por lluvia, nieve, olas y viento

La llegada de un frente frío originará lluvias intensas, descenso de la cota de nieve, mala mar y vientos fuertes en amplias zonas, lo que obligará a activar alertas en múltiples regiones, según la Agencia Estatal de Meteorología

Un total de quince provincias

Los demócratas denuncian que el Gobierno ha publicado los archivos de Esptein de manera parcial y censurados

El análisis de los expedientes de Epstein divulgados oficialmente llevó a líderes políticos de ambos partidos a exigir la liberación completa y sin filtros de toda la información, intensificando el debate por transparencia y acceso público en Estados Unidos

Los demócratas denuncian que el

El escrutinio en Honduras reaviva el pulso político entre actas a cero e inconsistencias electorales

Las dudas persisten en torno a la revisión electoral, mientras miles de urnas con anomalías mantienen en vilo a la sociedad hondureña, partidos y observadores internacionales exigen explicaciones claras y el desenlace de los comicios sigue sin resolverse

El escrutinio en Honduras reaviva