Telefónica cifra en 2.500 millones el coste del ERE y el ahorro anual en unos 600 millones a partir de 2028

Telefónica calcula que el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a sietes sociedades del grupo y en el que, según los cálculos de la empresa saldrán alrededor de 5.500 personas, tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros para la teleco, según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"El valor actual del gasto de los planes de salidas en el conjunto de todas las sociedades afectadas se estima en una provisión total de alrededor de 2.500 millones de euros, antes de impuestos", ha detallado.

En concreto, para Telefónica España y Movistar Plus+ la provisión será de alrededor de 2.300 millones de euros, mientras que para las unidades corporativas de alrededor de 200 millones de euros.

"Los ahorros anuales promedio de gastos directos en el grupo se estiman cercanos a 600 millones de euros a partir de 2028. Desglosado, los ahorros anuales serán de alrededor de 500 millones de euros en Telefónica España y Movistar Plus+ y de alrededor de 60 millones de euros en unidades corporativas", ha indicado la empresa.

No obstante, el impacto en la generación de caja del ERE, el cual se ha firmado este lunes con los sindicatos, será positivo ya desde 2026, al igual que la captura de ahorros, dado que la salida de empleados se estima que tendrá lugar ya desde el primer trimestre de 2026.

