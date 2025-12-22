Agencias

Schnabel (BCE) cree que no se subirán los tipos en algún tiempo y defiende no bajarlos más

Isabel Schnabel, representante alemana en el directorio del Banco Central Europeo (BCE), ha asegurado este lunes que no prevé que se suban los tipos de interés por algún tiempo y ha abogado por no bajarlos más.

"Por el momento, no se prevé ningún incremento de los tipos en un futuro próximo. Es probable que los tipos se mantengan estables durante bastante tiempo, salvo que se produzcan acontecimientos imprevistos", ha afirmado en el pódcast 'FAZ' publicado este lunes y recogido por 'Bloomberg'.

Schnabel ha precisado que sus comentarios no debían interpretarse como una petición por elevar la tasa de referencia, sino "más bien" como un reclamo para no volver a recortarlos.

La semana pasada, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconfirmó la semana pasada que la política monetaria se encontraba en una "buena posición" después de haber mantenido el precio del dinero en el 2% por cuarta vez consecutiva.

EuropaPress

