Rudi Völler: "Ter Stegen tiene que jugar en Barcelona o en otro sitio para jugar en el Mundial"

El director de la selección masculina de Alemania, Rudi Völler, celebró la recuperación del guardameta Marc-André ter Stegen, pero advirtió que el portero del FC Barcelona tiene que jugar partidos para ser tenido en cuenta en la lista de convocados para el Mundial.

Ter Stegen era considerado el número uno de Alemania tras la retirada internacional de Manuel Neuer, pero una serie de lesiones y el fichaje por parte del conjunto blaugrana del español Joan Garcia, titular indiscutible para Hansi Flick, le complican sus opciones.

Tras seis meses de baja, reapareció la semana pasada en la Copa del Rey en los dieciseisavos de final ante el CD Guadalajara, de la Primera RFEF, pero es posible que tenga que cambiar de aires en enero, después de que se le comunicara que ya no es el número uno del Barça.

"Independientemente de si su futuro está en Barcelona o en otro sitio, al final tiene que jugar. Y todos nos alegraremos por él si, después de muchos años como guardameta de talla mundial detrás de Manuel Neuer, tiene la oportunidad de ocupar la portería en un Mundial", declaró Völler en una entrevista publicada este lunes por la revista deportiva alemana 'Kicker'.