Mueren tres personas en un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano pese al alto el fuego de noviembre de 2024

Al menos tres personas han muerto este lunes en un nuevo bombardeo lanzado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de noviembre de 2024 tras trece meses de combates con el partido-milicia chií Hezbolá.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el bombardeo ha alcanzado un vehículo en la carretera que conecta Aqtanit y Quneitra, en el distrito de Sidón, sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre las identidades de las víctimas.

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en el bombardeo y ha subrayado a través de un breve comunicado que el objetivo eran "varios terroristas de Hezbolá", sin dar más información ni identificar a los sospechosos.

Horas antes, el Ejército israelí había anunciado la muerte de un supuesto miembro del partido-milicia chií libanés en un ataque con drones perpetrado el domingo. "El terrorista trabajaba para restaurar la infraestructura militar del grupo en el sur de Líbano", sostuvo.

Las autoridades de Israel justifican este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúan contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no violan el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas por su impacto negativo sobre la estabilidad del país.

El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

