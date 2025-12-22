Agencias

Las ventas para el Sorteo de la Lotería de Navidad aumentan un 1,4% hasta los 3.554 millones de euros

Las ventas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad han aumentado un 1,4% con respecto al año anterior, alcanzando, en su edición de 2025, una facturación total de 3.554.685.880,euros, según datos provisionales publicados este domingo por Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

De este modo, el gasto medio por habitante para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en 2025 ha sido de 72,36 euros, ligeramente inferior a las cifras de 2024, cuando cada español gastó una media de 73 euros, pero ligeramente superior a los 71,67 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la LAE.

Por provincias, el mayor incremento se ha registrado en Huelva (5,55%), seguida de Teruel (4,76%), Jaen (3,53), La Rioja (3,44%), Sevilla (3,31%), Orense (3,27%) y Salamanca (3,03%). En Valencia, sin embargo, la venta ha descendido en un 2,71%, tras el fuerte incremento registrado en 2024 relacionado con la catástrofe de la dana.

