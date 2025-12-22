José Ortega Cano sopla las velas de su cumpleaños junto a sus tres hijos

Feliz y rodeado de sus familiares y amigos más cercanos, así hemos podido ver a José Ortega Cano en la celebración de su 72 cumpleaños. A punto de finalizar el año, el dietro quiso reunir a algunas de las personas más especiales de su vida en una fiesta de cumpleaños muy especial en la que le vimos soplar las velas muy bien acompañado por sus tres hijos, Gloria Camila, José Fernando y José María.

Radiante, el diestro se mostró especialmente cercano y cariñoso con los tres para los que solo tuvo palabras de cariño y agradecimiento. "Estoy muy contento porque cada uno aporta su forma de ser, su cariño, su atención conmigo y hacemos un equipo, ¿no?, que es lo importante" sentenció sobre la unión que comparte con cada uno de ellos. Entre los asistentes, también algunos miembros de su familia como fue el caso de su hermana Mari Carmen Ortega o su ex cuñada, Rosa Benito. También para ellas tuvo bonitas palabras de cariño: "Ellos siempre me han apoyado mucho y me siguen apoyando, yo también comparto muchas cosas de mi casa, de mi vida, y hacemos una familia muy bonita".

Siempre con Rocío Jurado muy presente en su día a día, Ortega comentaba: "La más grande. Fíjate que estuvimos en los Estados Unidos tratando de a ver si se podía luchar... Y fue muy difícil. Imposible. Lo dimos todo, lo que teníamos, dinero, lo que fuera... Pero bueno, ella está ahí y hay que pensar que ella está viva y que nos está apoyando a todos". A pesar de las disputas que han protagonizado publicamente ambas familias, José también le dedicó unas bonitas palabras a Ana María Aldón: "A Ana María yo le tengo mucho cariño y mi hijo ha sido un regalo de Dios, del amor" y añade: "yo comparto con ella, ella acompaña a José María a la casa, ahí a Fuentes Fresno, y bueno, hay una complicidad, una forma bastante bonita, que es lo importante, que el niño sea tranquilo y a gusto y feliz".