Javier Santos se rinde en su guerra por ser reconocido como hijo de Julio Iglesias: "Le pido perdón si le he hecho daño"

Después de una larga y durísima batalla legal de varios años en la que primero la Audiencia Provincial de Valencia -que rechazó reabrir el caso por tratarse de cosa juzgada-, posteriormente el Tribunal Constitucional, y por último el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, acabaron con sus esperanzas de ser reconocido legalmente como hijo de Julio Iglesias, y a la espera de que la ONU se pronuncie sobre su demanda, Javier Santos intentó llevar su causa a Estados Unidos.

A principios de diciembre su abogado Fernando Osuna anunciaba que estaban en contacto con varios buffetes norteamericanos para presentar una nueva demanda de paternidad contra el icónico cantante, buscando en la legislación estadounidense un resquicio al que aferrarse como un clavo ardiendo antes de tirar la toalla definitivamente.

Un último esfuerzo en su lucha para ser reconocido como hijo de Julio en el que Javier dejaba claro que no quería dinero, sino tan solo dignidad, apuntando que estaría dispuesto a firmar cualquier documento necesario renunciando expresamente a la herencia del artista ya que su único deseo es poder decir con la ley de su mano que el cantante de 'Un canto a Galicia' es su padre.

Una demanda en EEUU que no presentará finalmente, ya que como ha revelado Javier en su reaparición en 'Fiesta' no se lo permiten por su edad, y porque además los costes de los abogados son demasiado elevados. "Quería agotar esa última oportiunidad. Quería conocer a mi padre. Le pido perdón si le he hecho daño en algún momento, la culpa igual ha sido mía, hemos empezado con mal pie, pero nunca ha sido mi intención hacerte daño y si algun día quieres hablar conmigo aquí estoy disponible" ha expresado a la desesperada, apelando al lado más emocional de Julio para que de un paso al frente una vez ha tirado la toalla a nivel legal porque ya no le quedan esperanzas.

"Cuando pienso en él siento tristeza porque le admiro tanto... me encantaría conocerle. Pienso mucho en la muerte de mi padre y me gustaría conocerle antes" ha confesado, mandando un último y significativo mensaje al artista: "Papá, no voy a seguir. Que los años de vida que le quede, que espero que sean muchos, que esté tranquilo, que no le voy a molestar más".

Un perdón que ha repetido a su salida de 'Fiesta' ante las cámaras de Europa Press, asegurando que le encantaría que se solucionara todo y poder tener relación con sus hermanos.