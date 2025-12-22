El PP acusa a Sánchez de hacer nombramientos marcados por la corrupción y los escándalos y de trabajar en suceder a Page

El Partido Popular ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer nombramientos marcados por la corrupción y los escándalos del PSOE y de estar trabajando en la sucesión de Emiliano García-Page al nombrar a la que fuera alcaldesa de Toledo Milagros Tolón como ministra de Educación. También han criticado el nombramiento como portavoz de Elma Sáiz, que fue consejera del Gobierno Navarro, del que asegura que "adjudicaba obras a la trama corrupta de Santos Cerdán" y el de Pilar Alegría como candidata en Aragón por su comida con Paco Salazar.

Fuentes del Partido Popular opinaban así de los nombramientos anunciados esta mañana por el jefe del Ejecutivo para sustituir a Pilar Alegría, que se despidió del Gobierno la semana pasada para concurrir en las elecciones a la presidencia de Aragón, convocadas anticipadamente por Jorge Azcón al no poder aprobar los presupuestos de la región.

Los 'populares' cree que Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad de interpretar correctamente el resultado de Extremadura y "apostar por nuevos perfiles que no estén manchados por la sombra de la corrupción o los escándalos que rodean al PSOE".

Así, consideran que en Extremadura el PSOE ha salido derrotado con una "paliza histórica" por haber elegido un candidato "manchado por la corrupción" y predicen que en Aragón ocurrirá lo mismo por haber elegido a una candidata, Pilar Alegría, que según los populares "encubre el machismo que impera en el PSOE".

Así se han referido a la ya exministra de Educación, afirmando que no debería ser la candidata socialista tras la comida "indecente" que mantuvo con el exasesor de Moncloa Paco Salazar cuando ya se conocía la acusación que pesaba contra él por acoso sexual a las compañeras de trabajo.

Dicho esto, fuentes del PP interpretan el nombramiento de Milagros Tolón, hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla La Mancha, que fue alcaldesa de Toledo hasta 2023 y es "rival interna" del presidente de Castilla La Mancha, como un trabajo en la futura sucesión de Emiliano García-Page. Los 'populares' creen que en lugar de intentar relevar a éste, Sánchez debería pensar en que la sucesión "lógica" es la "suya".

NO INTERPRETA CORRECTAMENTE EL RESULTADO DE EXTREMADURA

En cuanto al nombramiento de Elma Sáiz, ministra de Seguridad Social, como Portavoz del Gobierno, apuntan de manera irónica que "no hay mejor portavoz para este Ejecutivo que quien formaba parte del Gobierno de Navarra que adjudicaba obras a la trama corrupta de Santos Cerdán".

Así se han referido a ella, ya que fue consejera de Economía y Hacienda foral de Navarra de 2019 hasta 2023 y delegada del Gobierno en esta CCAA durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En opinión del PP, Pedro Sánchez "pierde una oportunidad" de interpretar correctamente el resultado de Extremadura y de "apostar por nuevos perfiles que no estén manchados por la sombra de la corrupción o los escándalos que rodean al PSOE".

Además, creen que Sánchez no ha sabido leer el "revés" de los extremeños al PSOE, una partido que en su opinión, "ya no convence". Por el contrario, estiman que Sánchez "persiste en el enrocamiento" con perfiles que califican de "acérrimos y fieles" que han llevado al peor resultado de su partido en la historia de Extremadura.

Fuentes del PP señalan que la "derrota sin paliativos" del PSOE ayer en las elecciones extremeñas "no implica que España se haya derechizado", sino que un PSOE "escorado a la ultraizquierda" ha dejado el centro político al Partido Popular.

Eso, afirman, ha permitido dos bastiones de la izquierda como Andalucía y Extremadura sean hoy feudos de la derecha. "Ese es el gran balance orgánico del líder de la Internacional Socialista", remachan las mismas fuentes.