El Nápoles supera al Bolonia y conquista su tercera Supercopa de Italia

El Nápoles, con un doblete del delantero brasileño David Neres, ha conquistado su tercera Supercopa de Italia al imponerse este lunes al Bolonia (2-0) en la final, disputada en Riad.

Los de Antonio Conte se adelantaron en el minuto 39 con un zurdazo desde fuera del área del brasileño, que en el 58 aprovechó un error defensivo de los boloñeses para anotar, con un disparo muy escorado, el segundo de la noche.

De esta manera, el Nápoles se venga de la derrota frente a Vincenzo Italiano del mes pasado en la Serie A y alzan su tercera Supercopa, después de las logradas en 1990 y 2014.

