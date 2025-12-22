Agencias

El CE Europa no podrá jugar en el Nou Sardenya lo que resta de temporada

La Audiencia Nacional ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el CE Europa para poder seguir disputando los partidos del primer equipo masculino en el Nou Sardenya, una decisión que obliga al club a trasladar sus encuentros como local al estadio de Can Dragó a partir del 15 de enero y durante lo que resta de la temporada.

Según ha informado la entidad barcelonesa en un comunicado, la resolución de la AN, dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta), confirma la fecha límite fijada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para disponer de un terreno de juego con césped natural, un requisito que el CE Europa no cumple en su estadio habitual y que le impide continuar compitiendo en el Nou Sardenya desde mediados de enero.

El club había acudido a la Audiencia Nacional después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no admitiera el recurso presentado para impugnar la Circular 99 de la RFEF, que establece la obligatoriedad de contar con césped natural a partir de la temporada 2025/26, con un plazo específico hasta el 15 de enero de 2026 para los clubes recién ascendidos.

En su demanda, el CE Europa cuestionaba que dicha circular fuera considerada una actuación de naturaleza privada y defendía que se trata de una norma de carácter público al afectar al acceso a competiciones oficiales.

Asimismo, el Europa argumentaba que la exigencia del césped natural es selectiva, desproporcionada y carente de justificación objetiva, al forzar al equipo a abandonar su estadio con perjuicios deportivos, sociales y económicos, y recordaba que el césped artificial homologado por la FIFA es seguro y está permitido en competiciones como la Copa del Rey o incluso la Liga de Campeones.

Pese a la negativa a adoptar medidas cautelares, el procedimiento judicial continúa en curso y el club asegura que seguirá trabajando para "agotar todas las vías posibles en defensa de sus derechos".

Ante la previsión de este escenario, el CE Europa y el Ayuntamiento de Barcelona llevan meses coordinándose para adecuar el estadio de Can Dragó, que acogerá los partidos como local del primer equipo masculino a partir del 15 de enero, mientras el club informará en los próximos días a su afición sobre los detalles del traslado.

EuropaPress

