Eduardo Bolsonaro pierde su pasaporte diplomático tras huir a EEUU

Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y el exdirigente de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin) Alexandre Ramagem, han perdido sus pasaportes diplomáticos después de que perdieran sus escaños tras huir a Estados Unidos en el marco del caso por el intento de golpe de Estado.

La Cámara de Diputados decidió revocar el pasado jueves los escaños de diputado de Bolsonaro --imputado por intentar entorpecer desde el extranjero la causa por golpe de Estado contra su padre-- y de Ramagem --condenado a 16 años, un mes y 15 días de prisión por el caso--, ambos por excesivas ausencias.

Solo un día después, aprobaron revocar sus pasaportes diplomáticos, una medida comunicada a los exparlamentarios mediante oficio por parte de la Segunda Secretaría de la Cámara, el departamento encargado de expedir los documentos oficiales de viaje, según ha recogido este lunes 'O Globo'.

La medida también incluye los documentos diplomáticos emitidos a los familiares de Bolsonaro y Ramagem. El hijo del expresidente brasileño ha asegurado en redes sociales que esta medida tiene como objetivo "impedirle viajar al extranjero" y ha sugerido que la Justicia ha exigido la devolución de su pasaporte ordinario.

El expresidente brasileño fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

EuropaPress

