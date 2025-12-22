Agencias

Dinamarca convoca al embajador de EEUU tras el nombramiento de un enviado especial para Groenlandia

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha convocado este lunes al embajador estadounidense en el país, Ken Howery, para abordar el "inaceptable" nombramiento de un enviado especial para Groenlandia, al tiempo que ha pedido a Washington "respetar las fronteras danesas".

Sus palabras llegan tras el nombramiento del gobernador del estado estadounidense de Luisiana, Jeff Landry, que ha expresado su alegría por haber sido elegido en la "tarea de convertir Groenlandia en parte de Estados Unidos", tal y como ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

"Estas declaraciones", según Rasmussen, son "totalmente inaceptables" y suponen una "decepción". "Estoy muy molesto", ha dicho el ministro, que se ha mostrado indignado por estas palabras en declaraciones dadas al canal 2 de la televisión pública danesa.

Así, ha puntualizado que exigirá a Howery una explicación al respecto y un comentario "claro" sobre lo sucedido. Además, ha afirmado que los "socios europeos han trasladado a Dinamarca su apoyo".

Por su parte, el primer ministro de Groenladia, Jens Frederik Nielsen, ha mostrado calma y ha asegurado que esta decisión "no es una fuente de preocupación" para él. En un mensaje de Facebook, ha recalcado que esto "no cambia que Groenlandia es quien controla su propio destino".

"Estamos abiertos a la cooperación con otros países, incluido Estados Unidos, pero con respeto a nuestros valores y aspiraciones. Estamos unidos y nunca seremos destruidos", ha añadido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha destacado que Landry "comprende lo esencial que es Groenlandia para la seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia".

El anuncio se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, incluso con órdagos a movimientos militares como herramienta de presión.

