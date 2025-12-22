Agencias

Cuatro trabajadores heridos tras una explosión en una planta química de Lyon (Francia)

Cuatro trabajadores han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, por una explosión ocurrida este lunes en un laboratorio químico de la empresa Elkem Silicones en Saint-Fons, una localidad aledaña a la ciudad de Lyon, en el centro-sur de Francia.

La Policía ha pedido a la población que eviten la zona, aunque ha subrayado que el incidente no implica ningún riesgo de toxicidad por el momento.

Las primeras llamas fueron detectadas a primera hora de la tarde en uno de los laboratorios de la planta, un edificio de unos 600 metros cuadrados. Un total de 88 bomberos con 34 vehículos terrestres y 35 policías fueron desplegados tras el incidente.

El fuego fue controlado poco antes de las 17.00 horas, según fuentes policiales. "Es un proceso químico que habrá que analizar", ha indicado el prefecto delegado de Defensa y Seguridad del departamento de Ródano, Antoine Guérin. Aún es "demasiado pronto para explicar qué provocó esta explosión", ha afirmado en rueda de prensa.

"Se están tomando todas las medidas para garantizar" que no se produzca una nueva explosión, ha destacado Guérin.

