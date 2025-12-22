Agencias

(Crónica) El Fulham doblega al Nottingham Forest desde el punto de penalti

Guardar

El Fulham, con un solitario gol de penalti de Raúl Jiménez, se ha impuesto este lunes al Nottingham Forest (1-0) en el último partido de la decimoséptima jornada de la Premier League, un resultado que permite a los londinenses alejarse más de la zona baja y acercarse a los puestos nobles.

En Craven Cottage, el VAR resolvió una pena máxima por el derribo de Douglas Luiz sobre Kevin, y el delantero mexicano no falló ante John Victor para hacer su cuarto gol de la temporada y anotar su undécimo penalti en los once lanzamientos que ha tirado con el Fulham.

Con su segundo triunfo seguido, los de Marco Silva ascienden al decimotercer puesto con 23 unidades, a seis de Europa y diez sobre el descenso, mientras que el Forest se queda marcando la permanencia (18) con cinco puntos de renta sobre la antepenúltima posición.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco (EEUU)

El colapso en el suministro de energía paralizó el tránsito y rompió la normalidad en numerosos barrios, mientras autoridades y equipos especializados multiplican esfuerzos para reparar la red y priorizar la seguridad de comunidades vulnerables y servicios esenciales

Alrededor de 130.000 personas se

Miembros del órgano electoral de Honduras cruzan acusaciones de torpedear el escrutinio

En medio de demoras y duras recriminaciones, consejeros hondureños se enfrentan por la legitimidad de sus actuaciones, denuncian coacción y presiones externas, mientras la sociedad aguarda la conclusión oficial del recuento electoral bajo fuerte escrutinio público

Miembros del órgano electoral de

Venezuela asegura que Irán le ha ofrecido apoyo para enfrentar los ataques de EEUU en el Caribe

En una conversación reciente, los cancilleres de Caracas y Teherán reafirmaron su coordinación ante sanciones de Washington, advirtiendo sobre las consecuencias económicas del bloqueo y la militarización en el Caribe según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press

Venezuela asegura que Irán le

Ingresan a la expresidenta argentina Cristina Fernández por un cuadro de apendicitis

Permanece bajo monitoreo estricto tras ser intervenida por inflamación aguda mientras cumple condena en su domicilio, según reportes. La información oficial se difundirá exclusivamente a través del centro médico autorizado, indicó su abogado en redes sociales

Ingresan a la expresidenta argentina

Los jefes de Gobierno de Mercosur expresan su decepción por el bloqueo del acuerdo con la UE

Los líderes de América del Sur reclamaron en la cumbre de Mercosur una respuesta rápida de Europa para avanzar en el pacto comercial, advirtiendo que la demora frena oportunidades clave de crecimiento y estabilidad entre ambos bloques, según fuentes oficiales

Los jefes de Gobierno de