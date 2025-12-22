(Crónica) El Espanyol suma y sigue tras asaltar San Mamés

El RCD Espanyol se ha afianzado en la quinta posición de LaLiga EA Sports al remontar este lunes al Athletic Club en San Mamés (1-2) en el último partido de la decimoctava jornada, en el que Carlos Romero y Pere Milla fueron capaces de darle la vuelta al tanto inicial de Alex Berenguer para dar a los catalanes su quinta victoria liguera consecutiva.

Los de Manolo González casi sorprenden al cuadro local en el minuto 9, cuando Roberto Fernández estuvo a punto de mandar al fondo de las mallas un mal despeje de Iñigo Lekue, antes de que Marko Dmitrovic, dos minutos después, desviase con el pie un peligrosísimo remate de Andoni Gorosabel. Superado el primer cuarto de hora, Roberto volvió a intentarlo con un lejanísimo disparo que se fue por encima del larguero.

Alex Berenguer y Iñigo Ruiz de Galarreta avisaron con dos chuts que se marcharon fuera, y Dmitrovic apareció otra vez, rozando la media hora, para frustrar otra ocasión de Berenguer. Sin embargo, el portero serbio no pudo hacer nada diez minutos más tarde en una acción en la que, tras un primer disparo desde la frontal, el balón quedó en los pies de un Berenguer que consiguió abrir la lata (min.38).

Justo antes del descanso, llegó la respuesta del Espanyol en una falta lateral. La defensa rojiblanca despejó el centro de Edu Expósito y Carlos Romero cazó el rechace en la frontal, desde donde se sacó una volea con el interior ante la que nada pudo hacer Unai Simón (min.44).

Los 'pericos' no bajaron el pistón tras el paso por vestuarios, y ya en el minuto 52 consiguieron darle la vuelta al choque. Después de un error de Adama Boiro, Tyrhys Dolan recuperó el esférico y puso un centro perfecto para Pere Milla, que anotó el 1-2, aunque se hizo daño en la acción y tuvo que retirarse lesionado.

Un nuevo fallo en la salida del Athletic permitió al equipo catalán disponer de una doble ocasión de Nolan y Kike García, pero Unai Simón detuvo ambos remates. Gorka Guruzeta, ya en el 88, mandó la pelota por encima del travesaño en otra oportunidad clara de los de Valverde, que lo intentaron hasta el final pero que se encontraron con un soberbio Dmitrovic, que en el descuento paró un nuevo disparo de Berenguer.

Con este resultado, el Espanyol alcanza los 33 puntos y refrenda su quinto puesto, con cinco unidades de ventaja sobre el Real Betis. Los 'leones' (23), por su parte, encajan su segunda derrota seguida y se quedan a cinco puntos de la sexta plaza de los verdiblancos.