China impone aranceles provisionales de hasta el 42,7% a productos lácteos de la UE

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado este lunes la imposición a partir de mañana de aranceles provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% contra las importaciones de una serie de productos lácteos con origen en la Unión Europea al determinar de manera preliminar que las subvenciones recibidas por estos causaron "un daño sustancial" a la industria láctea china.

Tras la investigación lanzada en agosto de 2024 a petición de la Asociación Láctea de China y la Asociación de la Industria Láctea de China, Pekín ha determinado preliminarmente que los productos lácteos importados originarios de la Unión Europea "fueron subvencionados", lo que causó "un daño sustancial" a la industria láctea del gigante asiático, añadiendo que "existe una relación causal entre las subvenciones y dicho daño sustancial".

De este modo, sobre la base de la recomendación del Ministerio de Comercio, la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado ha decidido implementar a partir del 23 de diciembre "medidas provisionales antisubsidios" a los productos lácteos importados originarios de la Unión Europea en la forma de derechos de depósito compensatorios que serán abonados en la Aduana de la República Popular China, de acuerdo con las tasas de subvención ad valorem determinadas para cada empresa.

Los productos lácteos afectados incluyen queso fresco y cuajada, queso procesado (rallado o en polvo), queso azul y otros quesos texturizados, leche y nata.

Las tarifas anunciadas este lunes oscilan entre el 21,9% fijado para la italiana Sterilgarda Alimenti y el 42,7% para algunas filiales de la neerlandesa FrieslandCampina.

En el caso de empresas españolas afectadas como Campo de San Juan, CAPSA, Innolact, Lácteos Industriales Agrupados o Industrias Lácteas de Mollerusa, el arancel provisional fijado será del 28,6%.