Avatel encarecerá sus tarifas un 3,1% a partir del 1 de febrero de 2026

Una reciente ampliación de capital, llevada a cabo en junio por Inveready y Vaiia Kapital, sumó 99,2 millones de euros a Avatel como parte de la compra de la compañía por Pangea Telecom, el vehículo de inversión controlado por estos fondos. En ese contexto, Avatel, identificada como la quinta operadora de telecomunicaciones en España, ha anunciado un ajuste de precios del 3,1% en sus tarifas a partir del 1 de febrero de 2026, según detalló la empresa. La medida tiene como finalidad sustentar la atención presencial en áreas rurales y mantener inversiones en tecnologías avanzadas, poniendo énfasis en regiones con conectividad limitada, publicó el medio de referencia.

El aumento representa menos de un euro sobre la factura media, que ronda los 25 euros, según la información difundida por la propia compañía y recogida por fuentes del sector. Este ajuste llega tras un periodo de dos años en los que la firma había mantenido inalterados sus precios. La empresa insistió en que la decisión de modificar sus tarifas responde exclusivamente a factores externos vinculados a la economía y a la evolución del entorno de costes, describiéndolo como un paso necesario para equilibrar los desafíos presentes y futuros en la industria, amplió la fuente.

Tal como señaló Avatel y reportó el medio, la compañía busca fortalecer su red de fibra hasta el hogar (FTTH) y avanzar en la implementación de soluciones tecnológicas de última generación, prioritariamente en entornos donde la brecha digital es más pronunciada. La actualización tarifaria, según comunicó Avatel, se orienta a preservar la calidad del servicio y la atención directa en municipios rurales, áreas donde las alternativas de conectividad son aún limitadas en comparación con los centros urbanos.

El comunicado de Avatel, citado por los medios y la propia empresa, resalta la importancia de incrementar la inversión en infraestructuras que permitan acelerar la transición digital tanto en ciudades como en zonas rurales. Estas acciones persiguen reducir las desigualdades de acceso a internet y contribuir al cierre de la brecha tecnológica, en un contexto marcado por el auge de la demanda digital y el incremento de los costes operativos.

La compañía explicó que esta subida tarifaria también busca responder a un entorno de competencia creciente y a la necesidad de seguir generando valor para sus usuarios actuales y potenciales. Según especificó Avatel, la revisión de precios supone un menor impacto sobre el consumidor medio frente a ajustes registrados en el sector, al no superar un euro adicional en cada recibo.

Avatel subrayó, conforme a la información recabada por el medio, que la decisión de incrementar sus tarifas está alineada con la conservación de su modelo de atención presencial en áreas poco urbanizadas, una característica que considera esencial para mantener la satisfacción del usuario y garantizar el acceso a servicios de calidad. Además, la entidad tecnológica reiteró su visión de futuro basada en la expansión y renovación constante de su red de alta velocidad, así como en la adaptación a las demandas que impone un mercado en transformación, con énfasis en la digitalización y la conectividad integral para amplios territorios.

Desde la adquisición de Avatel por parte de Pangea Telecom, la operadora ha manifestado su disposición a consolidar proyectos que refuercen tanto su infraestructura como su catálogo de servicios, enfocándose principalmente en sectores y regiones donde la conectividad resulta más costosa y compleja de implementar. En ese sentido, el reciente refuerzo de capital proporciona un respaldo a las nuevas fases de desarrollo establecidas tras la compra, según se desprende de la información facilitada por la empresa y recogida por la publicación especializada.

Avatel, en sus comunicaciones, recalcó que la actualización de tarifas no afecta el compromiso de la teleco con la competitividad del sector y la continuidad de la inversión en tecnologías diseñadas para favorecer la inclusión digital. El objetivo declarado es equilibrar la necesidad de ajustes financieros ante el incremento de los gastos operativos, mientras se sostiene la calidad del servicio y la cercanía en la atención a los habitantes de zonas rurales.