Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 405 los muertos desde la entrada en vigor el 10 de octubre del alto el fuego, en línea con el pacto con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han confirmado 405 muertos y 1.115 heridos desde esa fecha, incluidos doce muertos --entre ellos ocho cuyos cuerpos han sido hallados en zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel-- y siete heridos durante las últimas 48 horas.

Así, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva israelí, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, se han registrado 70.937 muertos --entre ellos 649 cuyos restos han sido hallados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes tras la entrada en vigor del alto el fuego-- y 171.192 heridos.

La cartera ha especificado que en los últimos dos días han muerto cuatro personas a causa del derrumbe de un edificio bombardeado previamente por Israel y colapsado a causa de las fuertes lluvias de la tormenta polar 'Byron', lo que eleva a 15 los fallecidos por esta causa.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha denunciado que "el continuado derrumbe de edificios bombardeados durante la guerra de extermino en Gaza, caídos sobre las cabezas de sus habitantes, reflejan el aumento de los riesgos de la situación humanitaria en la Franja ante el endurecimiento del cerco israelí, el bloqueo a las operaciones de reconstrucción y el fracaso a la hora de entregar refugios apropiados".

"El aumento de las violaciones israelíes, representadas en el asesinato diario de ciudadanos israelíes (...), es una continuación de las violaciones por parte de la ocupación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, lo que agrava la situación humanitaria", ha lamentado a través de un comunicado publicado por Hamás en su página web.

"Esto tiene lugar en un momento en el que diversas partes hablan sobre establecer un alto el fuego y avanzar a la segunda fase del acuerdo en Gaza, lo que refleja el claro deseo israelí de continuar su agresión contra nuestro pueblo en la Franja", ha apuntado Qasem, que ha reclamado a los mediadores que "adopten medidas serias" para "detener estas violaciones y presionar a la ocupación para lanzar un verdadero proceso de reconstrucción".

Este balance no incluye a dos palestinos fallecidos este lunes en Shuyaiya, en el este de la ciudad de Gaza, tras ser tiroteados por efectivos israelíes, según fuentes médicas gazatíes citadas por la agencia de noticias palestina WAFA.

Además, un dron israelí DE tipo cuadricóptero ha causado heridas a cuatro personas, incluida una niña, en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro del enclave palestino, informa el diario palestino 'Filastín', afín a Hamás.

Por otro lado, un hombre ha resultado herido en el norte de la Franja por disparos de militares israelíes en Beit Lahiya y ha habido bombardeos de la aviación en Jan Yunís y Rafá.

EuropaPress

