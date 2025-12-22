Amaia Montero reaparecerá con La Oreja de Van Gogh en el especial de Nochevieja de TVE

El pasado 15 de octubre, tras meses de rumores y justo un día después de que se cumpliese un año de la polémica salida de Leire Martínez, 'La Oreja de Van Gogh' confirmaba el esperadísimo regreso de Amaia Montero a la banda que la catapultó a la fama 18 años después.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores" revelaban junto a una imagen de la 'reina del pop' junto al resto de integrantes del grupo, anunciando además que el guitarrista Pablo Benegas dejaba temporalmente 'LODVG' coincidiendo con la soñada vuelta de Amaia.

Días después, salían a la venta las entradas de la gira 'Tantas cosas que contar' con la que celebrarán su 30º aniversario en el mundo de la música -que arrancará el próximo 9 de mayo en Bilbao e incluirá paradas en Madrid, Barcelona, Sevilla, A Coruña, o Pamplona- y se desataba la locura, agotándose todas las fechas en menos de 24 horas.

Alejados del foco mediático y ultimando los detalles de su regreso, este lunes 22 de diciembre ha trascendido que 'La Oreja', con Amaia al frente, reaparecerá por todo lo alto en el especial que RTVE emitirá en Nochevieja, a partir de las 23,30 horas, en los minutos previos a las Campanadas que darán desde la Puerta del Sol Chenoa y los Estopa tras la baja de última hora de Andreu Buenafuente y Silvia Abril por los problemas de salud del showman catalán.

Un programa llamado 'La casa de la música' que incluirá actuaciones de artistas como Lola Índigo, Amaia, o Nicki Nicole desde diferentes puntos de nuestro país. Y como no podía ser de otra manera LODVG lo hará desde el emblemático Palacio de Miramar de San Sebastián frente a la bahía de La Concha, donde presentarán en primicia su nuevo y esperadísimo single.

Minutos antes de que RTVE desvelase esta gran noticia para los fans de la banda, Amaia y sus compañeros han compartido a través de las redes sociales oficiales de 'La Oreja' una felicitación navideña muy especial: "Ha sido un año muy desafiante para nosotros, pero lo terminamos abrazados, muy juntos, y también, como pronto veréis, con nueva música bajo el brazo. Sólo quedan unos pocos días para que comience un 2026 repleto de conciertos en los que, vosotros, nosotros y las canciones de siempre, sonaremos con más pasión que nunca", han expresado junto a una imagen de los 4 intgegrantes del grupo convertidos en muñecos.