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Una delegación bielorrusa encabezada por el viceministro de Exteriores visita Venezuela

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Caracas, 27 may (EFE).- Una delegación de Bielorrusia encabezada por el viceministro de Exteriores, Evgeny Shestakov, se encuentra de visita en Caracas, donde se reunió con el canciller venezolano, Yván Gil, para consolidar la agenda de cooperación bilateral tras dos décadas de relaciones estratégicas, informó este miércoles el Gobierno del país suramericano.

Durante el encuentro, abordaron "el gran potencial que tiene el intercambio comercial" entre ambas naciones, motivo por el que la comisión bielorrusa prevé reunirse con el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, quien también lidera el equipo venezolano en una comisión binacional de alto nivel, según una nota oficial.

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En redes sociales, Gil aseguró que la reunión con Shestakov refleja el "firme compromiso de actualizar la agenda bilateral, fortalecer el diálogo político y consolidar el marco de cooperación edificado a lo largo de las últimas dos décadas".

Según la Cancillería venezolana, ambos países han tenido "continuos contactos durante el año 2026 en los ámbitos político, comercial, industrial y científico, orientados a dinamizar el intercambio mutuo y generar bienestar social para ambos pueblos".

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El pasado 3 de enero, Bielorrusia se sumó a la condena manifestada por su vecina Rusia de la "agresión" de Estados Unidos contra Venezuela ese día, y advirtió que la situación pudiera convertirse en el "segundo Vietnam" para Washington.

Durante el ataque, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. EFE

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EFE

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