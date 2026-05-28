El jefe del FBI prevé un aumento de conatos de represión transnacional en EEUU durante el Mundial de fútbol

El director de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, ha indicado este miércoles que prevé un aumento de intentos de represión transnacional por parte de "gobiernos extranjeros hostiles" durante la celebración del Mundial de fútbol que se celebrará este verano de manera conjunta con México y Canadá.

"Gobiernos extranjeros hostiles intentan deliberadamente intimidar, silenciar e incluso asesinar en territorio estadounidense a personas a las que consideran una amenaza para sus regímenes. Estas actividades ilegales y antidemocráticas se denominan 'represión transnacional'", ha explicado Patel en un mensaje en redes sociales.

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Con todo, ha asegurado que "el FBI cuenta con un riguroso programa para contrarrestar esta amenaza, llevando a cabo investigaciones exhaustivas para dar caza a los autores de estos delitos", tarea para la que cuenta con "equipos de trabajo interinstitucional" que, repartidos en 56 oficinas locales, "combaten actividades de contrainteligencia", mientras que algunas como la de Filadelfia "cuentan con grupos de trabajo específicos para la represión transnacional".

Sin embargo, ha destacado la "amplia labor de divulgación" de la Oficina para "sensibilizar al público", al que ha animado a "mantenerse alerta" tras afirmar que "es posible" que se produzca "un aumento" de los intentos de represión transnacional "dado que millones de personas visitarán Estados Unidos durante los próximos dos meses con motivo del torneo de la FIFA".

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Ante esta coyuntura, Patel ha recordado a la población que "puede ayudar actuando como un par de ojos y oídos adicionales e informando de cualquier actividad sospechosa" al FBI.

Estados Unidos ha acusado en varias ocasiones a Irán de realizar operaciones de este tipo en el país norteamericano, y, de hecho, el Departamento de Justicia incautó en marzo varios sitios web destinados a "operaciones psicológicas y represión transnacional" supuestamente vinculadas a la Inteligencia iraní. Con todo, las últimas actuaciones de las autoridades estadounidenses a este respecto han incluido también operaciones contra nacionales chinos y rusos.

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Asimismo, cabe señalar que, en el marco del Mundial de fútbol, las autoridades estadounidenses han puesto trabas a la concesión de visados a Irán, con cuyo Ejecutivo mantienen un prolongado conflicto enardecido por las dos guerras vividas en los últimos doce meses, la última de ellas aún activa y marcada por un alto el fuego que, en las últimas semanas, no ha evitado ataques supuestamente defensivos por parte de Estados Unidos.