Muere una bebé de seis meses tras ser víctima de violencia sexual en Colombia

Bogotá, 27 may (EFE).- Una bebé de seis meses falleció este miércoles en el municipio colombiano de El Espinal, en el departamento del Tolima (centro-oeste), tras haber sido víctima de violencia sexual, denunció la Defensoría del Pueblo, que exigió justicia y una investigación "con la mayor diligencia" sobre el caso.

"La muerte de la menor de edad, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia", señaló la Defensoría en un comunicado.

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El organismo agregó que este hecho "debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades competentes" y recordó que "toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible".

Asimismo, la Defensoría afirmó que la violencia sexual "es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente", y solicitó a la Fiscalía General proceder "con celeridad" en las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

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Por su parte, la Gobernación del Tolima lamentó la muerte de la menor, que se llamaba Mía Cataleya Ramírez López, y aseguró que el departamento tiene "el corazón roto" por su fallecimiento.

"Ningún niño merece crecer entre el miedo, el maltrato o el abandono. Nuestros niños y niñas merecen amor, protección, cuidado y un futuro lleno de esperanza", expresó la administración departamental en un mensaje publicado en redes sociales. EFE

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