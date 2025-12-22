Agencias

Alice Campello alimenta los rumores de crisis con Álvaro Mórata con sus vacaciones en solitario con sus hijos

En enero de 2025, seis meses después de su inesperada y sorprendente separación tras 7 años de matrimonio y 4 hijos en común, Alice Campello y Álvaro Morata decidían apostar por su amor y dar una segunda oportunidad a su relación. Y aunque en los últimos meses sus mensajes de amor han sido numerosos en redes sociales y parecían la viva imagen de la felicidad, a principios de diciembre saltaban las alarmas sobre una nueva crisis después de que ambos eliminasen cualquier mención al otro en sus respectivas redes sociales.

Semanas después, en las que tanto la italiana como el futbolista han guardado un tenso silencio sobre su posible separación al no haber sido capaces de superar los problemas que arrastraban y que provocaron su ruptura hace año y medio, la influencer y empresaria ha alimentado los rumores con un significativo movimiento, revelando que está disfrutando de sus vacaciones de Navidad con sus pequeños, pero sin rastro de su marido.

Y es que aunque no se ha pronunciado su supuesta crisis con Morata, el hecho de que se encuentre pasando unos días de desconexión en Dubai con Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella es para muchos una confirmación de su separación sin necesidad de palabras.

A través de sus redes sociales, Alice ha compartido un carrusel de imágenes de su estancia en el Emirato Árabe, presumiendo no solo de que es una madraza -jugando con sus niños al fútbol, a ping pong, o a hacer castillos en la arena-, sino también de su espectacular figura con un escueto bikini en color azul. "Con mis cuatro corazones" ha escrito en su post, en el que no ha hecho ninguna mención al futbolista.

