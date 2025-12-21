Agencias

Venezuela asegura que Irán le ha ofrecido apoyo para enfrentar los ataques de EEUU en el Caribe

El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha sostenido que el responsable de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mostrado su solidaridad con Venezuela por los ataques contra embarcaciones en el Caribe y las incautaciones de buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos y ha ofrecido su apoyo para enfrentar esta situación.

"Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional", ha indicado en un mensaje publicado en Telegram.

La propuesta ha sido trasladada en una conversación telefónica que ambos han mantenido este sábado, el mismo día en que las fuerzas estadounidenses han interceptado un barco con hidrocarburos venezolanos en el marco del bloqueo impuesto por presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a todo petrolero que entre y salga de Venezuela.

Araqchi y Gil han analizado la situación que se vive en el mar Caribe ante el fuerte despliegue militar estadounidense, "especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano".

Igualmente, han destacado las relaciones bilaterales que unen a ambos países en el "marco del acuerdo estratégico de nuestro relacionamiento".

Efectivos militares estadounidenses han apresado este sábado otro barco con hidrocarburos venezolanos que pretendía sortear el bloqueo impuesto por Washington, según ha informado el Departamento de Seguridad Interior estadounidense.

Por su parte, las autoridades venezolanas han condenado el "robo" del petrolero venezolano y han sostenido que tomarán las medidas correspondientes para que este acto no quede "impune", en el que sería el segundo buque venezolano confiscado por Estados Unidos.

Las operaciones militares estadounidenses en el Caribe ya han dejado más de 100 víctimas mortales, mientras Washington continúa imponiendo sanciones contra líderes chavistas en una escalada de tensión que parece apuntar a un cambio de régimen en Caracas.

