Ucrania denuncia la captura de 50 civiles por militares rusos en la región ucraniana de Sumi

El comisario de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Dimitro Lubinets, ha denunciado este domingo la "deportación forzosa" de 50 civiles ucranianos apresados por militares rusos en la región ucraniana de Sumi, fronteriza con Rusia.

"Militares de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han deportado forzosamente a unos 50 ciudadanos ucranianos de la región de Sumi a su territorio", ha informado Lubinets en su cuenta en Telegram.

La Dirección de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas han confirmado la captura de Grabovske y que las fuerzas rusas han apresado a más de 50 civiles, la mayoría ancianos y mujeres que rechazaron la evacuación y ahora están en suelo ruso, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

El representante ucraniano ha señalado que estas acciones suponen "una grave violación del derecho internacional humanitario" por incumplir las leyes y costumbres de la guerra, suponer una privación ilegal de libertad e implicar la deportación forzosa de población civil.

Lubinets ha indicado que militares rusos capturaron a los civiles el 18 de diciembre en la localidad de Grabovske, "los mantuvieron sin acceso a medios de comunicación ni condiciones adecuadas y el 20 de diciembre los deportaron por la fuerza a territorio de la Federación Rusa".

Ucrania ha contactado ya con las autoridades rusas para interesarse por el paradero de estos ciudadanos ucranianos "deportados ilegalmente", sobre sus condiciones de detención y para que se tomen medidas para su "regreso inmediato" a Ucrania. Igualmente Lubinets ha remitido una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Pide asimismo a la comunidad internacional que "utilice todos los mecanismos de influencia disponibles para detener las deportaciones ilegales de la población civil de Ucrania".

Por último, alerta a la ciudadanía ucraniana de que "permanecer en la zona de combate es peligroso". "¡La evacuación es una oportunidad para salvarse a sí mismos y a sus seres queridos!", ha apelado.