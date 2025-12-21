Agencias

Tellado, Bravo y Arenas ya están en la sede del PP para el recuento y se espera la llegada de Feijóo y Sémper

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, y el secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas, ya están en la sede del PP para seguir el recuento electoral de las elecciones extremeñas de este domingo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está de camino a la sede para seguir también el escrutinio con su equipo y se espera la asistencia del portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, según han avanzado fuentes 'populares'.

El pasado mes de julio Sémper anunció que padecía cáncer y suspendió su agenda para someterse a un tratamiento. En los últimos meses ha estado alejado de los focos si bien el pasado mes de septiembre se le pudo ver en una reunión del PP que convocó Feijóo en Aranjuez (Madrid) con motivo del inicio del curso político.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal cierra la campaña de Extremadura con ataques contra el bipartidismo: PP y PSOE "son corruptos" y "lo mismo"

En el último mitin antes de los comicios autonómicos, el dirigente de Vox lanzó duras acusaciones contra socialistas y populares, a quienes responsabiliza tanto de la corrupción como del deterioro en servicios públicos y la situación económica regional

Abascal cierra la campaña de

EEUU amplía las sanciones contra el círculo de Maduro por segunda semana consecutiva

Funcionarios estadounidenses bloquean activos y restringen operaciones de allegados a Nicolás Maduro, al tiempo que autorizan temporalmente transacciones para ciertos bonos de PDVSA, según anunció el Departamento del Tesoro tras nuevas acusaciones de corrupción y narcotráfico

EEUU amplía las sanciones contra

Al Shara celebra el levantamiento definitivo de las sanciones de EEUU: "El tiempo del dolor ha pasado"

El mandatario sirio agradece a líderes internacionales y subraya el inicio de una etapa de recuperación económica tras la anulación de la Ley César, mientras el gobierno insta a empresarios nacionales y extranjeros a invertir en la reconstrucción del país

Al Shara celebra el levantamiento

Suecia dice que un periodista detenido desde hace más de 20 años en Eritrea está vivo

El gobierno sueco mantiene la convicción de que Dawit Isaak continúa con vida tras 24 años privado de libertad bajo custodia eritrea, aunque persiste la falta de pruebas directas y se exige su liberación inmediata, según expresó la cancillería

Suecia dice que un periodista

AMP. Rafael Jódar se queda sin semifinales en las Next Gen ATP Finals pese a ganar a Martín Landaluce

El balance entre victorias y juegos totales fue decisivo para definir el pase a las semifinales en Arabia Saudí, donde la actuación del tenista madrileño quedó relegada pese a una destacada labor en el grupo azul

AMP. Rafael Jódar se queda