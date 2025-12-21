Agencias

Rescatan a los 130 estudiantes y profesores restantes que seguían secuestrados en Nigeria

Guardar

El Gobierno nigeriano ha informado este domingo de la liberación en una operación de rescate de los 130 rehenes, en su mayoría estudiantes, secuestrados el pasado 21 de noviembre en la Escuela Católica de St. Mary en la localidad de Papiri, en el oeste del país.

"Un momento de triunfo y alivio. El Gobierno Federal anuncia el rescate de los 130 niños y personal restantes de la Escuela Católica de Papiri", ha publicado el ministro de Información nigeriano, Mohammed Idris. "La totalidad de las 230 personas secuestradas están ya libres y a salvo bajo nuestro cuidado", ha destacado.

Los últimos liberados han sido entregados a las autoridades del estado de Níger y "pronto se reunirán con sus familias y seres queridos", ha explicado Idris, que ha destacado el "valeroso esfuerzo de nuestras fuerzas de seguridad".

El asalto perpetrado el 21 de noviembre contra la Escuela Católica St. Mary de Papiri, en el estado de Níger en un nuevo episodio de los frecuentes ataques contra comunidades cristianas en Nigeria, atribuidos a grupos islamistas.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona noreste del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Por otra parte, en los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad en otras zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales que recurren al secuestro como medio para financiar sus operaciones, lo que ha hecho saltar las alarmas y ha llevado a las autoridades a intentar reforzar su despliegue de seguridad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Supremo de Brasil permite a Bolsonaro salir de prisión para una intervención quirúrgica

El máximo tribunal de Brasil autoriza al exmandatario Jair Bolsonaro a abandonar la cárcel temporalmente para ser operado de una hernia, pero rechaza la solicitud de arresto domiciliario argumentando riesgo de fuga y antecedentes de incumplimiento de medidas

El Supremo de Brasil permite

EEUU anuncia restricciones de visados a funcionarios hondureños por "interferir" en el recuento de votos

Washington revocó permisos de ingreso a dos altos cargos, señalados de entorpecer la transparencia en la revisión de actas electorales hondureñas, bajo una política que advierte nuevas sanciones y aumenta la tensión diplomática en Centroamérica

EEUU anuncia restricciones de visados

Expertos de la ONU advierten del "peligroso retroceso" que supone la ratificación de la 'ley de impunidad'

Organismos internacionales expresaron preocupación por la decisión que permite la prescripción de crímenes graves previos a la adhesión a tratados, advirtiendo sobre posibles riesgos, obstáculos al acceso a la justicia y afectación de la independencia judicial en Perú

Expertos de la ONU advierten

Las FDS aplauden los ataques estadounidenses contra posiciones de Estado Islámico en Siria

Líderes kurdos advirtieron que relajar la presión internacional sobre los extremistas podría facilitar la reorganización de las células yihadistas, destacando que la colaboración militar y de inteligencia resulta clave para frenar el resurgimiento y expansión regional

Las FDS aplauden los ataques

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el martes para tratar la situación en Venezuela

Tras las recientes incursiones estadounidenses en el Pacífico, una sesión extraordinaria en Naciones Unidas analizará posibles violaciones del derecho internacional, el impacto humanitario y la preocupación global por una escalada militar entre Washington y Caracas, según Europa Press

El Consejo de Seguridad de