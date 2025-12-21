Manuel Vega reaparece tras las imágenes de Tana Rivera con su nueva ilusión

Manuel Vega se ha dejado ver ante las cámaras tras su reciente ruptura con Tana Rivera y la posible nueva ilusión de esta. El empresario sevillano acudía este sábado a la sala que regenta, donde se celebraba un espectáculo de Navidad con el grupo musical 'Siempre así' y se mostraba igual de discreto al preguntarle por ello.

Hace unas semanas, la revista 'Semana' publicaba en exclusiva unas imágenes de la hija de Eugenia Martínez de Irujo con un atractivo joven llamado Álvaro al que habría conocido en el mes de septiembre. Desde entonces, la discreción ha sido absoluta y únicamente Fernando Martínez de Irujo confirmaba la nueva ilusión de la joven.

Ahora, Manuel Vega ha sido preguntado por esta nueva ilusión de su expareja, pero con el paso firme que siempre le ha caracterizado y la discreción por bandera que siempre ha llevado -incluso durante su relación con ella- guardaba silencio.

Tana y su novio, ejecutivo de una importante multinacional, aprovechan para pasar juntos el máximo tiempo posible, y al margen de sus encuentros en el piso que Álvaro posee en el centro de Madrid, habrían compartido diferentes planes juntos, como una tarde de toros en la plaza de Las Ventas, o asistir en pareja a la boda de unos amigos.

Una relación sobre la que la sobrina de Cayetano Rivera todavía no se ha pronunciado públicamente, aunque parece que de seguir fluyendo todo como hasta ahora, no tardará mucho en presentar oficialmente a su nuevo amor, con el que se la ve más feliz que nunca.