Agencias

Manuel Vega reaparece tras las imágenes de Tana Rivera con su nueva ilusión

Guardar

Manuel Vega se ha dejado ver ante las cámaras tras su reciente ruptura con Tana Rivera y la posible nueva ilusión de esta. El empresario sevillano acudía este sábado a la sala que regenta, donde se celebraba un espectáculo de Navidad con el grupo musical 'Siempre así' y se mostraba igual de discreto al preguntarle por ello.

Hace unas semanas, la revista 'Semana' publicaba en exclusiva unas imágenes de la hija de Eugenia Martínez de Irujo con un atractivo joven llamado Álvaro al que habría conocido en el mes de septiembre. Desde entonces, la discreción ha sido absoluta y únicamente Fernando Martínez de Irujo confirmaba la nueva ilusión de la joven.

Ahora, Manuel Vega ha sido preguntado por esta nueva ilusión de su expareja, pero con el paso firme que siempre le ha caracterizado y la discreción por bandera que siempre ha llevado -incluso durante su relación con ella- guardaba silencio.

Tana y su novio, ejecutivo de una importante multinacional, aprovechan para pasar juntos el máximo tiempo posible, y al margen de sus encuentros en el piso que Álvaro posee en el centro de Madrid, habrían compartido diferentes planes juntos, como una tarde de toros en la plaza de Las Ventas, o asistir en pareja a la boda de unos amigos.

Una relación sobre la que la sobrina de Cayetano Rivera todavía no se ha pronunciado públicamente, aunque parece que de seguir fluyendo todo como hasta ahora, no tardará mucho en presentar oficialmente a su nuevo amor, con el que se la ve más feliz que nunca.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La socimi Ktesios vende 14 inmuebles en Alicante por un valor de 4,4 millones de euros

Ktesios concluye la exitosa cesión de activos como parte de su estrategia para fortalecer el balance, enfocando su próximo esfuerzo inversor en áreas rurales y trabajando hacia alquileres competitivos tras la integración con Mistral Socimi y la desinversión prevista

La socimi Ktesios vende 14

Los médicos de la FPSOMC entregan el Premio de Novela Albert Jovell a Lide Aguirre por 'La vida privada de Piero Garza'

Tras analizar 136 obras, la obra de Aguirre fue elegida por unanimidad por retratar el impacto de la suplantación de identidad en redes sociales dentro de un relato policial intenso, según el jurado, que destacó su notable destreza narrativa

Los médicos de la FPSOMC

España inicia su 39ª Campaña de Investigación Antártica con 28 proyectos científicos

Investigadores españoles desplegarán casi treinta iniciativas científicas en la Antártida, analizando microbiota del suelo y deshielo, colaborando con expertos internacionales y generando datos clave frente al cambio climático mediante la mayor campaña coordinada hasta la fecha por el Comité Polar Español

España inicia su 39ª Campaña

El Plan de reasentamiento cierra 2025 con 817 personas refugiadas, tras la llegada del último grupo de 37 nicaragüenses

España concluye la recepción prevista para este año tras integrar a beneficiarios procedentes de Siria y Nicaragua, un proceso coordinado entre ministerios, organismos humanitarios y entidades sociales que prioriza la protección, la acogida digna y la integración real de quienes llegan

El Plan de reasentamiento cierra

Nike reduce un 32% el beneficio en su segundo trimestre fiscal

El gigante estadounidense reportó una importante baja de ganancias trimestrales, debido al retroceso de ingresos en China y otras regiones, mientras sus directivos destacan el proceso de recuperación y la apuesta por una nueva estrategia global

Nike reduce un 32% el