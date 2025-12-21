Agencias

Los hermanos de Ana Obregón reaccionan molestos a la vinculación de sus padres con Jeffrey Epstein

La familia García-Obregón ha estado esta semana de actualidad y en el centro de la polémica por la información que publicaba el 'New York Times' sobre la relación de Jeffrey Epstein con Ana García Obregón y con los padres de esta.

Una noticia que ella misma desmentía desde el plató de 'Y ahora Sonsoles' asegurando que lo único que tuvo con Jeffrey fue una amistad y que "todo lo que ha salido de mis padres es absolutamente falso. Jeffrey no sabía nada de nada de mis padres. Que tonterías han dicho de que si estaba quebrando y nos ayudó, qué barbaridad. Ojalá nos hubiera llegado un pequeño porcentaje del dinero que él tenía".

Una información por la que han sido preguntados los hermanos de la presentadora de televisión y parece que no les ha sentado nada bien que se relacione a sus padres ya fallecidos con Jeffrey.

Por un lado, Javier García Obregón aseguraba que es consciente de lo publicado: "Ya, lo sé", pero dejaba claro que "quiero hacer ningún comentario" al respecto.

Mientras tanto, su hermana Celia se mostraba mucho más enfadada y comentaba: "Hay muchos problemas en el mundo para hablar de gilipolleces, de verdad. Y perdona, sé que es tu trabajo, pero no, preguntad al Gobierno que es lo que hacen. A nosotros no nos preguntéis nada, lo siento".

