Guardia Civil denuncia a un creador de contenido por actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

La Guardia Civil ha denunciado administrativamente en seis ocasiones a un creador de contenido por publicar diferentes videos en sus redes sociales realizando diversas actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido y de extraordinario valor ecológico.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron tras detectar en diferentes canales digitales diverso contenido audiovisual grabado en enclaves especialmente sensibles del Parque.

En dicho material se observa al denunciado llevando a cabo prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente, entre ellas, vuelo de dron sin autorización en zonas de alta sensibilidad ecológica; acampada no autorizada en áreas sometidas a protección especial; o baños en lagunas glaciares, ecosistemas extremadamente frágiles donde esta actividad está prohibida.

La Guardia Civil recuerda que el Parque Regional de la Sierra de Gredos es un territorio de gran valor ecológico que alberga especies especialmente sensibles a la presencia humana y al ruido, como el águila real, el buitre leonado, la cabra montés o diversas especies catalogadas. Actividades como el vuelo de drones, el baño en lagunas glaciares o la acampada no autorizada pueden alterar gravemente el comportamiento de la fauna, interferir en sus ciclos reproductivos y degradar hábitats de excepcional fragilidad.

Así, toda actividad que se realice en Espacios Naturales Protegidos debe ajustarse a la legislación vigente, siendo necesario disponer de las autorizaciones pertinentes para la realización de determinadas prácticas.

