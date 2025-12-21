Evitar la acumulación de regalos y elegir juguetes que fomenten valores, consejos de los expertos para Navidad

Expertos recomiendan, de cara a las fiestas navideñas, evitar la acumulación excesiva de regalos, dar prioridad a las experiencias en familia y elegir juguetes que fomenten valores positivos y promuevan la autonomía de los niños y niñas.

En este sentido, Fundación ANAR ha elaborado una Guía de recomendaciones dirigida a familias para regalar con sentido, educar en valores y fomentar el bienestar de niños, niñas y adolescentes durante las fiestas.

ANAR señala que los pequeños "no necesitan todos los juguetes que piden" y advierte de que "reducir la cantidad de regalos favorece una relación más sana con el consumo, permitiendo que los valoren y disfruten más, y no asocien la Navidad con la acumulación de objetos".

Además, recomienda elegir juguetes seguros --que cumplan con las normas de seguridad (con el símbolo CE)--, adecuados a la edad y que promuevan valores positivos, "evitando" aquellos que "fomenten la agresividad o los estereotipos de género".

Asimismo, Fundación ANAR insiste en que ningún juguete sustituye el valor de la presencia. "Compartir momentos juntos fortalece los lazos familiares y deja recuerdos que permanecen en el tiempo. Además, la Navidad es una gran oportunidad para educar en valores: donar juguetes, ayudar a quien lo necesita, cuidar del entorno", ha afirmado el director técnico de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros.

Por su parte, la responsable del Departamento de Orientación de Highlands School Sevilla, Yvonne González, ha propuesto a las familias que, a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos tengan en cuenta si los juguetes que piden los niños fomentan valores, promueven la autonomía y la responsabilidad.

"La Navidad no es solo un momento de recibir; es una oportunidad para reforzar habilidades, valores y vínculos que acompañarán a los niños durante todo el año", ha explicado González.

Además, ha recomendado que, antes de pedir novedades, es fundamental que los niños aprendan a apreciar y disfrutar lo que poseen. "Valorar lo que se tiene refuerza la gratitud, la autoestima y la capacidad de cuidar", ha precisado la experta.

Asimismo, ha animado a potenciar juegos en grupo para fomentar la "cooperación, empatía y comunicación" y ha invitado a priorizar las experiencias sobre los objetos. Por ejemplo, sugiere que los niños pidan como regalo excursiones, talleres, actividades deportivas o culturales porque, con ellas, los menores "obtienen más bienestar" y aprenden "habilidades sociales, cognitivas y emocionales".

La experta también ha invitado a las familias a fijarse en juguetes que promuevan la autonomía y la responsabilidad, que impliquen cuidado o seguimiento, como un pequeño jardín, kits de experimentos, juegos de cocina o mascotas digitales.

Finalmente, ha aconsejado actividades y materiales que fomenten "la creatividad, la resolución de problemas y la imaginación" como "libros interactivos, puzzles, marionetas, materiales artísticos o juegos de construcción.

"Si logramos que los niños comprendan que cada regalo puede enseñarles algo, habremos dado un paso enorme hacia una infancia más consciente y equilibrada", ha enfatizado González.