Esmeralda Moya desvela cómo afronta las primeras Navidades sin su padre

Después de haber vivido por uno de los momentos más complicados de su vida con la muerte de su padre a los 65 años como consecuencia de una larga lucha contra el párkinson, Esmeralda Moya se enfrenta a sus Navidades más difíciles.

"Estoy, ya te digo, intentando remontar", confesaba la actriz hace unos meses ante las cámaras de Europa Press y reconocía que "han sido años" de lucha y "hay que volver al trabajo y hay que volver a estar al pie del cañón con la familia y con todo lo que venga".

Ahora, Moya se ha dejado ver de nuevo ante las cámaras y ha asegurado que estas Navidades "serán diferentes, las primeras sin él", pero ha reconocido que "también hay que disfrutarlas, hay que ver lo positivo y tenemos dos niños pequeños que necesitan que estemos todos contentos y aportando esa felicidad".

En cuanto a qué planes tiene, Esmeralda ha confesado que "estaré de vacaciones yendo y viniendo, no sé todavía, porque la organización este año va a ser diferente, pero yo creo que serán tranquilas".

