El entrenador suizo Lucien Favre anuncia su retirada de los banquillos

El entrenador suizo Lucien Favre, extécnico del Borussia Dortmund, el Borussia Mönchengladbach o el Niza, entre otros, ha anunciado su retirada de los banquillos a los 68 años.

Favre llevaba casi tres años sin trabajar desde que dejó el Niza en 2023, y ahora ha anunciado su retirada. "Está bien como está. Lo decidí hace tiempo porque así lo sentía. Ya está hecho, es suficiente", declaró al diario suizo Blick este domingo.

Desde su salida del Niza ha tenido ofertas de Europa y Arabia Saudí, pero las ha rechazado todas, desveló. El mayor éxito de Favre fue ganar la Superliga suiza con el FC Zúrich en 2006 y 2007.

EuropaPress

