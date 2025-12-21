Agencias

(Crónica) Betis y Elche regalan goles por Navidad

El Real Betis y el Elche regalaron sendas goleadas a sus aficionados este domingo contra Getafe (4-0) y Rayo Vallecano (4-0) en la jornada 17 de LaLiga EA Sports, la última antes del parón por las fiestas navideñas.

El cuadro de Manuel Pellegrini, irregular las últimas jornadas pero en lucha por arriba, decantó la balanza en el segundo tiempo, después de un primer acto igualado, aunque ya con renta bética al descanso gracias a Aitor Ruibal. El Getafe puso intensidad y ocasiones, pero tras el paso por vestuarios llegó su derrumbe en apenas tres minutos, doblete de Ruibal y el 3-0 de Pablo Fornals.

El equipo de José Bordalás pareció no haber vuelto al césped y en dos rápidas acciones de los locales quedó sentenciado el partido. Los madrileño sacaron orgullo y Borja Mayoral recortó distancias pero en fuera de juego. Álvaro Valles frustró también al 'Geta' y, en cambio, la pegada del Betis no tuvo fin. El 'Cucho' hizo el cuarto y Fornals tuvo la 'manita' bética.

Por su parte, el conjunto de Eder Sarabia cerró el 2025 más cerca de arriba que de abajo, noveno a seis puntos de la zona europea que marca precisamente el Betis. El Elche regaló a su afición una sólida actuación con goles y, las gradas del Martínez Valero, pese a la lluvia, despidieron con ilusión el año del ascenso y la mitad de una temporada que promete.

La movilidad local tardó cinco minutos en superar la presión del Rayo y Héctor Fort firmó el 1-0 a los seis minutos. El lateral se tuvo que retirar por una lesión en el hombro en la celebración e Ivan Balliu se quedó fuera de combate en los locales antes del descanso. El Elche, más fino atrás, dominó el encuentro en las áreas, con la gran labor de Álvaro Rodríguez arriba.

El ariete ganó balones, dio aire a la transición y firmó el 2-0 en el minuto 67 tras una gran acción de Pedro Bigas. Germán Valera y Martim Neto redondearon la fiesta ante un Rayo sin gasolina tras un intenso mes de diciembre, en octavos de la Conference League de la UEFA pero solo tres puntos por encima el descenso en Liga.

