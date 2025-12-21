Agencias

Audrey Pascual suma un oro y una plata en la Copa del Mundo de Saint-Moritz

La joven esquiadora española Audrey Pascual sigue sumando éxitos en la Copa del Mundo de Esquí Alpino Paralímpico y se marchó de la prueba disputada este fin de semana en la estación suiza de Saint Moritz con un oro y una plata en sendos Gigantes.

La madrileña, de 21 años y que compite en la categoría de deportistas sentadas, despidió su brillante año 2025 con dos nuevos metales para ampliar a seis los conquistados ya en esta temporada en la Copa del Mundo, un estado de forma esperanzador de cara a sus primeros Juegos Paralímpicos en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) del próximo mes de marzo.

Pascual arrancó en Saint Moritz el viernes con un Gigante en el que no pudo batir a su principal rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se hizo con el triunfo por un tiempo de 2:12.12, aventajando a la española en casi un segundo y medio, aunque esta remontó en una gran segunda manga donde fue la más rápida de las participantes.

La joven esquiadora de la RFEDI y la Fundación También se desquitó 24 horas después en el segundo Gigante del evento que dominó con mucha autoridad, siendo la más rápida tanto en la primera bajada como en la segunda. Con un tiempo total de 2:17.24 aventajó en más de un segundo a las china Sitong Liu.

Finalmente, Audrey Pascual no pudo cerrar con otro podio su participación al no poder terminar el eslalon, una de sus modalidades favoritas y en la que es la actual subcampeona del mundo.

