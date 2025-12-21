Agencias

Andreas Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

El defensa danés Andreas Christensen se lesionó el sábado durante el entrenamiento del FC Barcelona y sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, ha confirmado este domingo el club azulgrana, y estará varios meses de baja.

"Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado", infirmó la entidad culé.

Además, el Barça desveló que tras las pruebas realizadas se optó por seguir "un tratamiento conservador", rechazando por el momento pasar por quirófano. Aunque el club ha afirmado que el tiempo aproximado de recuperación dependerá "de la evolución del jugador", el central danés podría estar hasta cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

Christensen, de 29 años, jugó el pasado martes el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el CD Guadalajara. Su contrato con el club azulgrana finaliza el próximo mes de junio.

