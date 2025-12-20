Agencias

Zona Franca se une a la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica "para impulsar la atracción de inversiones"

Guardar

La Zona Franca de Sevilla se ha adherido a la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), organización que lidera la representación del ecosistema de zonas francas en Iberoamérica, cuyos objetivos son, entre otros, impulsar la competitividad, la innovación, la atracción de inversiones y el desarrollo sostenible en las zonas francas.

Como miembro asociado de AZFA, la Zona Franca de Sevilla persigue "reforzar su proyección internacional e impulsar la captación de inversiones" integrándose en una red con casi 30 años de experiencia en el posicionamiento de espacios francos como "plataformas clave" para el comercio internacional y las cadenas globales de valor, presente en 25 países y con 770 zonas francas asociadas y más de 8.000 empresas establecidas, tal como destacan desde la Zona Franca de Sevilla.

Esta alianza estratégica va a permitir al espacio franco sevillano participar activamente en foros internacionales, acceder a estudios, datos e investigaciones especializadas, y establecer vínculos con otras zonas francas de referencia a nivel global. Además, refuerza su papel como motor económico del sur de España y como referente de gestión en el contexto europeo.

La delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, ha afirmado al respecto que, con la incorporación a AZFA, "la zona franca va a avanzar cualitativamente en la hoja de ruta que tenemos trazada para generar oportunidades de crecimiento económico y empresarial y, por tanto, también de empleo, facilitando la proyección exterior de nuestras empresas y propiciando la captación de inversiones en el plano internacional".

Por su parte, la Asociación de Zonas Francas de las Américas ha remarcado tanto la ubicación de la Zona Franca de Sevilla en "un entorno logístico estratégico, clave para la actividad industrial y logística en el sur de Europa", como el régimen fiscal y aduanero especial con el que opera, que la posiciona como una zona franca "altamente competitiva para empresas dedicadas a la industria, la logística, la importación y exportación, el almacenamiento, la transformación de mercancías y la distribución".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La OMS advierte que más de la mitad de Europa sufre los efectos de una temporada de gripe intensa y temprana

Casi treinta países del continente reportan una propagación inusual del virus H3N2, que está alcanzando cifras sin precedentes, saturando hospitales y forzando nuevas recomendaciones de vacunación y prevención en grupos vulnerables según autoridades sanitarias

Infobae

Macron avisa de que no hay "cheque en blanco" para Mercosur y Francia se opondrá a una firma este año

El presidente francés exige retrasar cualquier decisión sobre el tratado comercial con los países sudamericanos hasta que se apliquen salvaguardas que respalden a los agricultores europeos, y advierte que Francia rechazaría un visto bueno anticipado

Macron avisa de que no

La Reina Letizia alerta de que la obesidad infantil se duplica en familias con rentas bajas

Expertos advierten que los niños procedentes de hogares vulnerables presentan mayores índices de problemas de peso, según datos recientes, mientras organismos internacionales urgen frenar el impacto de los productos ultraprocesados mediante más educación sobre hábitos saludables

La Reina Letizia alerta de

Estonia acusa a guardias fronterizos rusos de violar la frontera a la altura del río Narva

El Ministerio de Exteriores del país báltico denunció que tres agentes del país vecino cruzaron la línea divisoria a bordo de un aerodeslizador, desembarcaron en el rompeolas y regresaron tras la intervención de fuerzas locales

Estonia acusa a guardias fronterizos

La Reina Letizia rescata los pantalones de tweed que estrenó en el 60 cumpleaños de la infanta Elena

En la entrega de los Premios Estrategia NAOS, doña Letizia impactó combinando prendas clave y sofisticadas, recuperando unos originales pantalones en su agenda institucional tras días de marcada actividad pública y compromiso en salud y juventud

La Reina Letizia rescata los