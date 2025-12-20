Agencias

Ucrania anuncia un ataque contra una plataforma de Lukoil en el mar Caspio

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha anunciado este sábado que ha atacado hace unas horas una plataforma de perforación marina de Lukoil, la compañía petrolera más grande de Rusia, en un yacimiento en el mar Caspio.

El ataque tuvo lugar el viernes por la noche en el yacimiento Filanovski y ahora mismo está evaluando la capacidad operativa de la plataforma y la magnitud de los daños, según informó la autoridad militar en un comunicado de Telegram.

"La plataforma garantiza la producción de petróleo y gas y participa en el suministro de las fuerzas armadas del agresor ruso", ha argumentado el Estado Mayor como motivo del ataque.

En el asalto también resultó alcanzado un buque militar ruso que patrullaba cerca de la plataforma, de acuerdo con el mensaje del Estado Mayor.

Cabe recordar que aviones no tripulados de Ucrania atacaron a principios de semana otro yacimiento de Lukoil en el mar Caspio, el de Grayfer, que también dejó daños en otra plataforma marítima.

