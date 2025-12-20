Trump nomina al general Francis Donovan como nuevo jefe del Mando Sur tras la abrupta salida de su predecesor

La Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos gestiona cerca de 50.000 nombramientos militares y civiles relacionados con el Departamento de Defensa cada año, proceso que incluye la revisión de candidatos para cargos de alta responsabilidad en la estructura de seguridad nacional. En este contexto, según CNN, el general Francis Donovan fue propuesto como próximo jefe del Mando Sur tras la reciente salida de Alvin Holsey, decisión que ahora depende de la aprobación del Senado.

De acuerdo con información transmitida por CNN, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó la nominación de Donovan al frente del Mando Sur, el comando militar estadounidense encargado de coordinar operaciones estratégicas en América Latina y el Caribe, particularmente aquellas vinculadas a misiones antidrogas en la región. La propuesta de Donovan se produce poco después de la abrupta salida de Holsey, quien lideró el Mando Sur durante aproximadamente un año, en medio de cuestionamientos a la política de operaciones militares estadounidenses contra el tráfico de estupefacientes en aguas caribeñas.

CNN detalló que la salida de Holsey estuvo marcada por un intenso escrutinio internacional hacia las estrategias militares desarrolladas durante su administración. Más de 90 personas asociadas, según Washington, a redes de narcotráfico perdieron la vida en el ámbito de estas operaciones. Esto generó objeciones sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada y la legalidad de las acciones estadounidenses, además de abrir un debate sobre el impacto humanitario y el alcance regional de la estrategia antidrogas. Holsey había anunciado en octubre su intención de abandonar el cargo, en un entorno de señalamientos públicos acerca de las tácticas por parte de autoridades de organismos multilaterales y gobiernos latinoamericanos.

La cadena CNN reportó además que surgieron versiones de desacuerdos entre Holsey y altos mandos, incluido el secretario Hegseth, en relación al enfoque y las instrucciones durante el curso de las operaciones. Ese contexto de tensiones internas y presiones internacionales influyó en el proceso de transición, así como en la percepción de la opinión pública internacional sobre el papel de Estados Unidos en materia de seguridad en el Caribe.

Francis Donovan, actual vicecomandante del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, con funciones en el Pentágono, fue designado por el presidente Donald Trump como candidato a liderar el Mando Sur. CNN precisó que la gestión pendiente en el Senado representa una etapa clave, en la que tanto la experiencia previa como la visión estratégica de Donovan serán examinadas en detalle. El perfil del general Donovan ha cobrado relevancia dado el contexto de elevado debate sobre las consecuencias operativas y humanitarias de la política estadounidense en la región.

La transición en la jefatura del Mando Sur ocurre en un entorno de presión diplomática y mediática, tanto interna como internacional, en respuesta a los incidentes mortales derivados de las ofensivas contra embarcaciones sospechadas de actividades ilícitas. Analistas de seguridad citados por CNN señalaron que el nuevo comandante tendrá que afrontar desafíos complejos, pues las críticas hacia la intervención estadounidense y las víctimas asociadas a su política antidrogas han intensificado tanto la vigilancia externa como la controversia en el seno de la administración norteamericana.

Según especificó la propia CNN, se han sumado a las causas de tensión rumores de discusiones acaloradas entre Holsey y responsables políticos en torno a los lineamientos estratégicos para la región, lo que acentúa el carácter conflictivo del relevo en el Mando Sur. El futuro inmediato de Donovan estará determinado por el resultado del proceso legislativo y por la respuesta que despierte su propuesta de reorientación en una coyuntura de vigilancia crítica.

Mientras tanto, el calendario de deliberaciones de la Comisión de Servicios Armados del Senado permanece abierto. Originalmente, la cadena CNN destacó que existe un seguimiento internacional sobre el desarrollo del proceso, alimentado por el interés global en el impacto de la política estadounidense sobre la seguridad regional y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. El perfil profesional de Donovan y su capacidad para imprimir un nuevo rumbo al Mando Sur constituyen elementos centrales para la comunidad internacional y los sectores políticos de Washington, tal como reafirmó el medio.