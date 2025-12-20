Miguel Poveda desvela cómo vive ahora la Navidad

Este viernes, Starlite Madrid se rindió al talento y la emoción del flamenco de Miguel Poveda en una cita muy especial. El artista actuó por primera vez en la edición madrileña de Starlite para presentar El árbol de la alegría, un espectáculo íntimo y lleno de matices ligado a su nuevo trabajo discográfico, que el propio Poveda define como "mucho más que un disco de villancicos", y que encontró en Starlite Madrid el lugar idóneo para su presentación en la capital, en el contexto de una programación especialmente concebida para estas fechas.

En su cita madrileña, el artista ofreció un concierto en el que combinó nuevas composiciones con villancicos tradicionales y clásicos reinterpretados, incorporando también recuerdos vinculados a su infancia en Badalona. Acompañado por la guitarra y la producción musical de Jesús Guerrero, el cantaor articuló una propuesta que mira a la tradición desde un lugar personal, concebida como un recorrido musical que trasciende el formato habitual del villancico y que convirtió la velada en una noche de celebración de la Navidad, marcada por la emoción, la memoria y el encuentro.

Adrián Lastra junto a Claudia Dobrescu, Geraldine Larrosa, Marta Riesco o Andrea Compton fueron algunos de los rostros conocidos que no quisieron perderse el concierto de Poveda.

Allí, el cantante aseguró que gracias a su hijo vuelve "a vivir desde los ojos de un niño estos días, el entusiasmo, la inocencia, la impresión con las luces", lo que hace que "vuelvas a ser tú también un poquito niño y que viva la Navidad desde otro lugar distinto". Es por eso por lo que "ahora a mí la navidad me encanta, algo que no me gustaba antes ahora me gusta mucho y además intento que así sea. Aunque no tenga seres queridos, pero intento celebrarlo por haber pasado por mi vida también de alguna manera".