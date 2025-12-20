Agencias

Miguel Poveda desvela cómo vive ahora la Navidad

Guardar

Este viernes, Starlite Madrid se rindió al talento y la emoción del flamenco de Miguel Poveda en una cita muy especial. El artista actuó por primera vez en la edición madrileña de Starlite para presentar El árbol de la alegría, un espectáculo íntimo y lleno de matices ligado a su nuevo trabajo discográfico, que el propio Poveda define como "mucho más que un disco de villancicos", y que encontró en Starlite Madrid el lugar idóneo para su presentación en la capital, en el contexto de una programación especialmente concebida para estas fechas.

En su cita madrileña, el artista ofreció un concierto en el que combinó nuevas composiciones con villancicos tradicionales y clásicos reinterpretados, incorporando también recuerdos vinculados a su infancia en Badalona. Acompañado por la guitarra y la producción musical de Jesús Guerrero, el cantaor articuló una propuesta que mira a la tradición desde un lugar personal, concebida como un recorrido musical que trasciende el formato habitual del villancico y que convirtió la velada en una noche de celebración de la Navidad, marcada por la emoción, la memoria y el encuentro.

Adrián Lastra junto a Claudia Dobrescu, Geraldine Larrosa, Marta Riesco o Andrea Compton fueron algunos de los rostros conocidos que no quisieron perderse el concierto de Poveda.

Allí, el cantante aseguró que gracias a su hijo vuelve "a vivir desde los ojos de un niño estos días, el entusiasmo, la inocencia, la impresión con las luces", lo que hace que "vuelvas a ser tú también un poquito niño y que viva la Navidad desde otro lugar distinto". Es por eso por lo que "ahora a mí la navidad me encanta, algo que no me gustaba antes ahora me gusta mucho y además intento que así sea. Aunque no tenga seres queridos, pero intento celebrarlo por haber pasado por mi vida también de alguna manera".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alemania disparará sus emisiones de deuda a un nuevo récord en 2026, con 512.000 millones

El Ejecutivo germano planea incrementar fuertemente las colocaciones en los mercados internacionales en 2026, rompiendo su propio máximo previo impulsado por mayores desembolsos en defensa, desarrollo de infraestructuras y la puesta en marcha de un bono a 20 años

Alemania disparará sus emisiones de

VÍDEO: Trump defiende su gestión y anuncia una paga especial de 1.500 euros a los cerca de 1,5 millones de militares

Durante un mensaje a la nación, el mandatario estadounidense destacó avances económicos y de seguridad, informó sobre un beneficio económico único dirigido a integrantes de las Fuerzas Armadas, y aseguró contundentes éxitos en asuntos internacionales y fronterizos

VÍDEO: Trump defiende su gestión

Andy Schleck, ganador del Tour en 2010, ficha por el Lidl-Trek de Juan Ayuso como Director General Adjunto

El excampeón luxemburgués asumirá nuevas funciones en una escuadra internacional, aportando experiencia en gestión deportiva y liderazgo, con el objetivo de fortalecer el crecimiento y la proyección global en las principales competencias del calendario ciclista profesional

Andy Schleck, ganador del Tour

La OMS advierte que más de la mitad de Europa sufre los efectos de una temporada de gripe intensa y temprana

La rápida propagación de una variante de gripe está elevando el número de infecciones en distintos países europeos, donde la presión hospitalaria aumenta, especialmente entre adultos mayores, y las autoridades enfatizan la vacunación como medida clave para reducir riesgos graves

Infobae

Macron avisa de que no hay "cheque en blanco" para Mercosur y Francia se opondrá a una firma este año

El mandatario francés exigió reforzar garantías para el agro europeo, subrayando que persisten objeciones y falta consenso entre Estados miembros, mientras la eventual ratificación del acuerdo será pospuesta hasta que existan mecanismos de control más estrictos

Macron avisa de que no