Agencias

La ultraconservadora Elise Stefanik deja la carrera a la Gobernación de Nueva York para dedicarse a su familia

Guardar

La congresista ultraconservadora Elise Stefanik ha anunciado este sábado que no se presentará a la reelección para revalidar su escaño, así como la suspensión de su candidatura a la Gobernación de Nueva York, para dedicar tiempo a su familia, en el final de una aventura política que comenzó a principios del mes pasado en un intento de contrarrestar el efecto de la victoria del socialdemócrata Mamdani en las elecciones a la Alcaldía de la ciudad.

"Mientras pasaba un tiempo precioso con mi familia esta navidad, he decidido suspender mi campaña para gobernadora y no buscaré la reelección al Congreso. No he tomado esta decisión a la ligera", ha manifestado Stefanik.

La congresista, que comenzó su carrera política como republicana moderada, se ha aproximado tanto al presidente Donald Trump que el mandatario llegó a nominarla a la Embajada de EEUU ante Naciones Unidas aunque luego tuvo que rectificar al tener en cuenta el impacto que representaría su baja en la escasa minoría de la que disfruta el Partido Republicano en el Congreso de EEUU.

Stefanik, curtida de unos meses a esta parte denunciando la presunta "ola de antisemitismo" que, según el movimiento MAGA, domina las universidades norteamericanas, se apea de las elecciones después de que Bruce Blakeman, también republicano y aliado de Trump, anunciara su intención de presentarse a las elecciones a la Gobernación.

Vista la situación, Stefanik ha decidido que "no sería un uso eficaz de nuestro tiempo ni de los generosos recursos dedicar la primera mitad del próximo año a unas primarias republicanas innecesarias y prolongadas, especialmente en un estado tan complejo como Nueva York", ha hecho saber en su comunicado de despedida, publicado en X.

"Creo que ser madre es el mayor regalo y la mayor responsabilidad de la vida. He reflexionado profundamente sobre esto y sé que, como madre, me arrepentiré profundamente si no me concentro más en la seguridad, el crecimiento y la felicidad de mi hijo pequeño, especialmente a su tierna edad", ha añadido.

Entre las primeras reacciones de la Casa Blanca ha destacado la de la secretaria de Prensa Karoline Leavitt, quien ha aplaudido la decisión de quien fuera en su día su superior. "Elise Stefanik ha sido una increíble defensora de la gente de su distrito en el norte del estado de Nueva York y siempre será una verdadera amiga del presidente Trump", ha manifestado Leavitt. "Es mi exjefa. Es una gran líder y aún mejor persona", ha concluido en un mensaje publicado en X.

A pesar del tradicional dominio del Partido Demócrata en un estado sin gobernador republicano desde 2002, la actual ocupante del cargo, Kathy Hochul, exhibió cierta debilidad en las elecciones de hace tres años cuando derrotó solo por seis puntos de ventaja al republicano Lee Zeldin en las elecciones estatales más ajustadas de los últimos 20 años.

Además, Hochul, considerada un bastión del ala moderada del Partido Demócrata, deberá ganar antes unas elecciones primarias precisamente contra su adjunto, Antonio Delgado, en medio de un enorme deterioro de sus relaciones durante los últimos años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La OMS advierte que más de la mitad de Europa sufre los efectos de una temporada de gripe intensa y temprana

Casi treinta países del continente reportan una propagación inusual del virus H3N2, que está alcanzando cifras sin precedentes, saturando hospitales y forzando nuevas recomendaciones de vacunación y prevención en grupos vulnerables según autoridades sanitarias

Infobae

Macron avisa de que no hay "cheque en blanco" para Mercosur y Francia se opondrá a una firma este año

El presidente francés exige retrasar cualquier decisión sobre el tratado comercial con los países sudamericanos hasta que se apliquen salvaguardas que respalden a los agricultores europeos, y advierte que Francia rechazaría un visto bueno anticipado

Macron avisa de que no

La Reina Letizia alerta de que la obesidad infantil se duplica en familias con rentas bajas

Expertos advierten que los niños procedentes de hogares vulnerables presentan mayores índices de problemas de peso, según datos recientes, mientras organismos internacionales urgen frenar el impacto de los productos ultraprocesados mediante más educación sobre hábitos saludables

La Reina Letizia alerta de

Estonia acusa a guardias fronterizos rusos de violar la frontera a la altura del río Narva

El Ministerio de Exteriores del país báltico denunció que tres agentes del país vecino cruzaron la línea divisoria a bordo de un aerodeslizador, desembarcaron en el rompeolas y regresaron tras la intervención de fuerzas locales

Estonia acusa a guardias fronterizos

La Reina Letizia rescata los pantalones de tweed que estrenó en el 60 cumpleaños de la infanta Elena

En la entrega de los Premios Estrategia NAOS, doña Letizia impactó combinando prendas clave y sofisticadas, recuperando unos originales pantalones en su agenda institucional tras días de marcada actividad pública y compromiso en salud y juventud

La Reina Letizia rescata los