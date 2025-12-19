Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es "una señal" para Rusia de que Ucrania "no se desmoronará"

Durante una rueda de prensa celebrada en Varsovia junto al presidente polaco Karol Nawrocki, Volodimir Zelenski remarcó el valor simbólico y práctico del nuevo préstamo aprobado por la Unión Europea para Ucrania. El mandatario ucraniano puntualizó que los 90.000 millones de euros proporcionados por el bloque europeo transmiten un mensaje directo a Moscú, ya que demuestran que Ucrania dispone del respaldo económico necesario y que no se fracturará en la línea de combate. De acuerdo con lo que informó Ukrinform, este paquete constituye una alternativa para afrontar la reconstrucción del país mientras persisten trabas legales para embargar activos rusos congelados.

Según publicó Ukrinform, el presidente de Ucrania agradeció a los líderes europeos el rezago de la iniciativa que proponía confiscar dichos activos, reconociendo la complejidad legal asociada, y subrayó la importancia del acuerdo alcanzado la noche previa en Bruselas. Volodimir Zelenski describió el préstamo como “una victoria importante” tanto en el plano diplomático como en el incentivo moral que representa para la sociedad ucraniana. En esa misma comparecencia pública, destacó que el apoyo refuerza la resistencia nacional y “es una señal para Rusia de que no tiene sentido seguir luchando”.

Durante el evento en Varsovia, el presidente ucraniano valoró la colaboración permanente que existe con Polonia, haciendo alusión a la relación que ambos países han mantenido a lo largo de la historia. Alertó que Rusia busca debilitar dichos vínculos y sembrar discordia entre naciones aliadas. “Busca la discordia, quiere destruir la unión de muchas generaciones (...) No permitiremos que lo hagan”, manifestó Zelenski, citado por la agencia Ukrinform. A pesar de los intentos de Moscú, insistió en que la solidaridad interna y los lazos con países vecinos continúan sólidos.

Además de referirse al respaldo financiero, Zelenski expresó gratitud a Polonia por la entrega de una nueva tanda de aviones de combate MiG-29, aparatos originalmente diseñados en la Unión Soviética y empleados por la Fuerza Aérea Ucraniana desde el inicio de la actual fase de hostilidades. Ucrania recibió estos cazas tanto de Polonia como de Eslovaquia, una decisión que el presidente consideró beneficiosa dadas las similitudes técnicas entre los MiG-29 y los modelos que tradicionalmente operaban los pilotos ucranianos.

Respecto a la solicitud reciente de Kiev de obtener aviones de combate F-16, también moderna fabricación occidental, Zelenski explicó que la dificultad clave se centra en la escasez de pilotos preparados más que en la cantidad de aviones disponibles. Relató que la formación específica para manejar los F-16 obliga a seleccionar pilotos experimentados y enviarlos al extranjero, aumentando el tiempo de integración operacional. Aclaró que la principal diferencia entre los F-16 y los MiG-29 radica en que, al recibir estos últimos, ya cuentan con personal cualificado, lo que evita la pérdida de recursos humanos en un contexto en el que “cuando hay una guerra todos los días, escasean los pilotos y su entrenamiento lleva años”.

Por su parte, Karol Nawrocki, presidente polaco, informó durante la misma comparecencia que, ante la más reciente transferencia de MiG-29 ucranianos, su gobierno solicitará el suministro de sistemas de defensa antidrones como parte de la cooperación bilateral. Añadió que el objetivo principal reside en la protección y el interés de los soldados polacos, asegurando que esta colaboración estratégica resulta simétrica y no contraviene las políticas nacionales de seguridad.

El medio Ukrinform detalló que, hasta el momento, el plan europeo se plantea como una vía provisional debido a la imposibilidad de confiscar activos rusos bloqueados en territorio comunitario por obstáculos legales. Mientras tanto, el nuevo préstamo está destinado a cubrir necesidades inmediatas de recuperación tras la guerra, facilitando recursos para infraestructura y programas sociales esenciales en Ucrania, mientras se exploran otras alternativas de financiación a más largo plazo.

Según lo reportado por Ukrinform, la dinámica entre Ucrania y Polonia aparece condicionada por el temor de Kiev a posibles maniobras de Moscú para deteriorar la relación entre ambos países. El liderazgo ucraniano reiteró que no permitirán que tales intentos prosperen y que mantendrán la cooperación regional ante cualquier esfuerzo externo destinado a debilitar el frente común frente a Rusia.

El anuncio europeo y la respuesta de Ucrania se enmarcan en un contexto en el que la resistencia en el frente de guerra depende de manera crucial tanto del flujo de ayuda económica como del suministro militar. El crédito multilateral por 90.000 millones de euros, anunciado tras negociaciones en Bruselas, representa uno de los mayores compromisos recientes de la Unión Europea frente a la ofensiva rusa, según reiteró Ukrinform. Para el gobierno de Zelenski, este respaldo no sólo proporciona recursos inmediatos, sino que también refuerza la moral de la población y sirve como recordatorio del compromiso de los socios occidentales.

Distintas autoridades europeas, recogidas por Ukrinform, sostienen que la decisión de autorizar el préstamo responde tanto a urgencias humanitarias como a la necesidad de reforzar el esfuerzo defensivo ucraniano. El paquete financiero permitirá hacer frente a los daños generalizados provocados por los combates y se implementará mientras persiste el debate jurídico sobre la utilización de los activos rusos retenidos por sanciones.

Como subrayó el propio presidente ucraniano, la disponibilidad de recursos impide que las fuerzas rusas interpreten la situación como un signo de debilidad o de inminente colapso de Ucrania. Según Ukrinform, tanto el contexto de los combates como la dimensión diplomática del conflicto se encuentran fuertemente influidos por la dinámica de apoyos recibidos desde instituciones internacionales y gobiernos aliados. La transferencia de armamento, la capacitación de personal y el respaldo financiero conforman los pilares para sostener la defensa nacional y los proyectos de recuperación del país.