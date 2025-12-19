Vallehermoso acogerá una nueva edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini

La incorporación de menores con discapacidad a la San Silvestre Vallecana Mini marcará un nuevo hito en la carrera de este año, al permitir por primera vez la participación conjunta de jóvenes con diversidad funcional y el resto de corredores en la pista del estadio Vallehermoso de Madrid. Europa Press consignó que esta medida representa una ampliación en el enfoque integrador de la prueba, resultado del acuerdo alcanzado con la fundación A LA PAR. La noticia principal radica en que el evento, en el que se prevé la asistencia de alrededor de 3.000 niños y niñas de hasta 16 años, sumará a su dimensión solidaria un componente de inclusión, promoviendo hábitos saludables y combatiendo la obesidad infantil.

El medio Europa Press relató que el estadio de Vallehermoso será escenario el sábado de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía. Desde las 9:30 hasta las 14:00 horas, menores acompañados de familiares y voluntarios participarán en distintas salidas organizadas en tandas, una medida tomada para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes. Según publicó Europa Press, el recinto se ha convertido en punto de referencia para las pruebas populares de atletismo en Madrid, consolidando el carácter anual de la cita y su dimensión de encuentro social y deportivo familiar.

Europa Press informó también que la recaudación obtenida durante la edición de este año se destinará en su totalidad a la Gasol Foundation, organización fundada por Pau y Marc Gasol. El objetivo de la fundación es impulsar el desarrollo, la investigación y la aplicación de proyectos enfocados en el fomento de la vida saludable entre menores de edad, con especial atención a la prevención de la obesidad infantil. En línea con esta finalidad, los responsables de la carrera han programado un acto institucional a las 11:00 horas, donde se entregará un cheque simbólico a la Gasol Foundation que reflejará el importe total recaudado, según detalló Europa Press.

La participación de jóvenes con discapacidad constituye una de las principales novedades de la jornada. De acuerdo con Europa Press, gracias a la alianza con la fundación A LA PAR, estos corredores podrán acceder a la pista de tartán junto con el resto. Esta decisión responde a una necesidad creciente de habilitar espacios inclusivos y refuerza la dimensión integradora de la prueba, según destacó el medio. Las entidades colaboradoras, entre ellas Nationale-Nederlanden y Contigo Energía, aportan apoyo económico y logístico, lo que asegura la continuidad y expansión de la carrera.

Además, Europa Press subrayó que el evento mantiene como uno de sus ejes la recaudación solidaria, destinada a programas y campañas que incentivan el ejercicio físico y la educación nutricional en la infancia y la adolescencia. El impacto de estas iniciativas, en palabras del medio, trasciende el ámbito deportivo y alcanza a familias, comunidades educativas y centros escolares, influyendo en la reducción de factores de riesgo asociados a la obesidad y promoviendo una mayor concienciación sobre la importancia de los hábitos saludables desde edades tempranas.

En el acto de entrega del cheque estarán presentes figuras representativas del sector empresarial y deportivo: Alex Bogman, subdirector general y director comercial de Nationale-Nederlanden; Jorge González Cortes, vicepresidente de Contigo Energía; y Antonio Sabugueiro, fundador de la carrera. Europa Press remarcó que la participación de estos representantes institucionales busca manifestar el compromiso sostenido de patrocinadores y organizadores con los valores de inclusión, convivencia y solidaridad.

Por otro lado, el diseño de la carrera y la secuencia de salidas organizadas no solo persiguen objetivos deportivos o competitivos, sino que buscan estimular la sensibilización colectiva frente a los retos de la obesidad infantil y de la integración de niños con discapacidad, según señaló Europa Press. La organización implementó medidas logísticas orientadas a facilitar el acceso y la participación de todos los colectivos representados, destacándose la colaboración de acompañantes y voluntarios como apoyo clave durante la jornada.

La San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía, al sumar estas dimensiones a su tradicional formato, se alinea con la tendencia global de potenciar la accesibilidad y la representación diversa en el deporte popular. Europa Press indicó que la intervención de la fundación A LA PAR abre la posibilidad de que, en el futuro, nuevas ediciones amplíen tanto el número de participantes como el perfil de los colectivos integrados en la prueba.

El medio recordó finalmente que la Gasol Foundation desarrolla acciones en distintos campos educativos y deportivos, trabajando por la promoción de la actividad física y la educación nutricional infantil. Estos esfuerzos, financiados en parte por eventos como la San Silvestre Vallecana Mini, tienen influencia directa en la salud pública y en la disminución de los índices de obesidad infantil, conforme destacó Europa Press en su cobertura.