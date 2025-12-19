Tusk lamenta la "excesiva cautela" del modelo europeo de financiación a Ucrania pero se da por conforme

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó este viernes que su visita a Varsovia busca inaugurar una etapa de mayor relevancia en el vínculo entre Ucrania y Polonia, destacando que ambas naciones representan “elementos europeos sin los cuales no habría libertad ni seguridad fiable” en la región. Según informó Europa Press, Zelenski empleó su cuenta oficial en la red social X para remarcar que la independencia de Ucrania y de Polonia constituye la base fundamental para que los países de Europa Central y del Este puedan vivir libres y al margen de la influencia de Moscú. El mandatario subrayó la necesidad de cooperación y coordinación bilateral para la defensa tanto de sus países como del conjunto europeo.

La visita del presidente Zelenski a Polonia coincide con la reciente aprobación por parte de la Unión Europea de un plan de financiación para Ucrania basado en créditos, un modelo que actualmente deja fuera la opción de utilizar los activos rusos congelados. De acuerdo con el medio Europa Press, el primer ministro polaco, Donald Tusk, valoró positivamente el acuerdo, aunque manifestó sus reservas sobre la decisión adoptada por los Veintisiete. Tusk consideró que el modelo refleja una actitud de “excesiva cautela” entre algunos líderes europeos, lo que, según su criterio, ha reducido el impacto potencial de la medida.

En un mensaje publicado en su perfil en X, Donald Tusk reconoció que la iniciativa europea no lleva por ahora a la activación de los fondos rusos congelados. Aunque no citó de forma directa a los dirigentes que han sido contrarios a esta opción, como el primer ministro belga Bart De Wever, Tusk dejó en claro su inconformidad con la postura predominante en el bloque. A pesar de ello, el jefe del Gobierno polaco admitió que prefiere una solución parcial a la inacción, señalando: “¿Estoy plenamente satisfecho? Desde luego que no. Pero siempre es mejor tener una parte de algo que un todo de nada”.

Europa Press detalló que mientras las discusiones europeas sobre el uso de activos rusos congelados siguen abiertas, la aprobación del modelo crediticio representa una medida de respaldo financiero a Ucrania en el contexto de la invasión rusa. El debate sobre la utilización de los recursos congelados, que suman decenas de miles de millones de euros depositados principalmente en entidades financieras occidentales, ha dividido a los Estados miembros por sus implicaciones legales y políticas.

Por su parte, el presidente Zelenski situó su gira por Varsovia como una oportunidad para relanzar la relación bilateral, cuyo interés mutuo reside en la estabilidad y la seguridad regional. En la capital polaca, el primer encuentro de Zelenski tiene lugar con el presidente Karol Nawrocki, representante político conservador, en un contexto marcado por los desafíos derivados de la guerra a gran escala en Ucrania y las tensiones en la frontera oriental de la Unión Europea.

Durante su comunicación en X, el mandatario ucraniano declaró: “La independencia de Ucrania y la independencia de Polonia son la base que permite a todas las naciones de nuestra parte de Europa vivir libremente, sin el dominio de Moscú. Por eso es esencial que cooperemos, nos apoyemos mutuamente y coordinemos nuestros esfuerzos para defender Europa y nuestras naciones”, tal como recogió Europa Press.

El medio también consignó que el acercamiento entre los gobiernos de Kiev y Varsovia ha ganado intensidad durante el conflicto armado en Ucrania, tanto en el ámbito militar como en la esfera humanitaria y diplomática, debido al impacto directo en la seguridad del este europeo. La resolución europea sobre nuevas líneas de crédito genera expectativas y abre un nuevo capítulo para la discusión sobre los mecanismos de apoyo financiero, mientras Kiev y Varsovia fortalecen su alianza política de cara a escenarios aún inciertos respecto a la evolución de la guerra y a la respuesta de los socios occidentales.

Según publicó Europa Press, la expresión pública de Tusk deja en evidencia el debate interno entre los líderes europeos respecto al manejo de fondos rusos bloqueados, así como las distintas posturas existentes en el seno de la UE en torno a la mejor estrategia para respaldar a Ucrania frente a la agresión de Moscú. Mientras tanto, la apuesta ucraniana se centra en consolidar alianzas clave con los países vecinos, buscando garantías de seguridad y respaldo político ante las amenazas latentes en la región.